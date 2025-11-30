空巴士召修事件影響 台灣虎航今天8航班異動看這查
歐洲空中巴士公司昨天發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復。國籍航空中，台灣虎航因旗下機隊全為A320系列機種，波及較大。台灣虎航今天有8個航班異動，台灣虎航表示，將盡速安排航機執行軟體到空巴提示版本。
台灣虎航昨天下午在官網公告，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，台灣虎航航班異動如下：
航班延後如下：IT-632 台中前往濟州島、IT-671 濟州島前往高雄、IT-256／IT-257桃園往返秋田、IT-214／IT-215桃園往返岡山、IT-210／IT-211桃園往返大阪關西。
台灣虎航建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢了解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。
