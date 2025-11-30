快訊

2025秋鬥「反Lie求真」下午登場 4大主張、活動流程一次看

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「2025秋鬥」今年遊行的總目標為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。本報資料照片
「2025秋鬥」今年遊行的總目標為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。本報資料照片

2025秋鬥大遊行今天下午登場，今年秋鬥總標題：「反Lie求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。秋鬥籌委會表示，也將邀請兩大在野黨主席參加遊行，並呼籲兩大在野黨負起監督之責，將台灣帶向和平發展、公平正義的道路，共同為台灣人民的生活與尊嚴奮鬥。

秋鬥籌委會表示，捍衛勞動者權益一直是歷年秋鬥最關注的議題。今年秋鬥鬥陣團體提出捍衛勞動者權益的主張包括：一、推動退休金制度改革，勞工、公教退休要撥補，建立整合、永續的退休金制度。二、勞工團結維護勞動權益，保障勞工合法休假權利，面對關稅壓迫，不裁員、不降勞動條件。

三、迅速審議通過外送員權益保障及平台管理專法，建立外送平台公開透明的演算法及暢通的停權申訴機制與賠償，保障外送員獲得公平明確的報酬與相關保險。四、廢除藍領移工工作年限，全面檢討移工面臨的制度性歧視與困境。

秋鬥籌委會表示，號召台灣人民一同上街戳破執政黨「抗中保台」的虛假謊言，批判執政黨的資源掠奪，堅持台灣人民反戰、反對美軍購的立場，推動兩岸和平發展，檢視台灣本勞、移工權益與農業政策、能源政策、生態環境政策、文化補助政策、社福政策、新住民權益等問題，終結「綠色恐怖」，創建幸福且永續的淨土台灣。

●2025秋鬥

集結地點：濟南路，立法院群賢樓前。

遊行集會終點：凱道。

活動時間：13:00-13:30報到，13:30-14:00集合宣講，14:00-15:30遊行，15:30-16:30集會演講。

遊行路線：群賢樓→台北火車站→公園路→凱道。

2025秋鬥遊行路線。圖／取自「秋鬥：左派力量」臉書粉專
2025秋鬥遊行路線。圖／取自「秋鬥：左派力量」臉書粉專

秋鬥 外送員 台灣人

協助不具表達能力身障者斷食善終? 法界：檢可偵辦煽惑犯罪或幫助殺人

斷食善終倡議者、前台中市立復健醫院院長畢柳鶯，自曝曾協助一名重度身障、腦麻病人走過斷食善終的歷程，但該名患者不具表達能力，是其家屬決定讓孩子走向「斷食」之路。各身障團體紛紛發表聲明，批評斷食非善終，而是加工死亡，而法界指出，檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

出門帶雨具 水氣稍增零星短暫雨 周二晚起東北季風增強北東降溫

今天環境水氣稍增，雲量增加，中央氣象署表示，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨；溫度方...

西班牙爆非洲豬瘟 豬肉製品禁入境

西班牙時隔卅一年，再度爆出非洲豬瘟（ASF），農業部緊急公告，將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自即日起裝...

下一波冷空氣這天報到 影響時間長「先濕冷後轉乾冷」

「下一波冷空氣即將報到」。氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署最新月長期天氣展望資料，由模式...

2025秋鬥「反Lie求真」下午登場 4大主張、活動流程一次看

2025秋鬥大遊行今天下午登場，今年秋鬥總標題：「反Lie求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。秋鬥籌委會表示，也將邀請兩大...

