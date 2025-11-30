2025秋鬥「反Lie求真」下午登場 4大主張、活動流程一次看

2025秋鬥大遊行今天下午登場，今年秋鬥總標題：「反Lie求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。秋鬥籌委會表示，也將邀請兩大在野黨主席參加遊行，並呼籲兩大在野黨負起監督之責，將台灣帶向和平發展、公平正義的道路，共同為台灣人民的生活與尊嚴奮鬥。

秋鬥籌委會表示，捍衛勞動者權益一直是歷年秋鬥最關注的議題。今年秋鬥鬥陣團體提出捍衛勞動者權益的主張包括：一、推動退休金制度改革，勞工、公教退休要撥補，建立整合、永續的退休金制度。二、勞工團結維護勞動權益，保障勞工合法休假權利，面對關稅壓迫，不裁員、不降勞動條件。

三、迅速審議通過外送員權益保障及平台管理專法，建立外送平台公開透明的演算法及暢通的停權申訴機制與賠償，保障外送員獲得公平明確的報酬與相關保險。四、廢除藍領移工工作年限，全面檢討移工面臨的制度性歧視與困境。

秋鬥籌委會表示，號召台灣人民一同上街戳破執政黨「抗中保台」的虛假謊言，批判執政黨的資源掠奪，堅持台灣人民反戰、反對美軍購的立場，推動兩岸和平發展，檢視台灣本勞、移工權益與農業政策、能源政策、生態環境政策、文化補助政策、社福政策、新住民權益等問題，終結「綠色恐怖」，創建幸福且永續的淨土台灣。

●2025秋鬥

集結地點：濟南路，立法院群賢樓前。 遊行集會終點：凱道。 活動時間：13:00-13:30報到，13:30-14:00集合宣講，14:00-15:30遊行，15:30-16:30集會演講。 遊行路線：群賢樓→台北火車站→公園路→凱道。