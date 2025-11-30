3年助9對夫妻讓孩子當天使？畢柳鶯是否涉幫助殺人...關鍵在具體協助

八旬劉姓婦人無力照顧53歲病子，將萬元紅包袋塞進他嘴裡，用膠帶將兒子纏至窒息，台北地院依殺人罪輕判2年6月徒刑，並建請總統特赦。提倡「斷食善終」醫師畢柳鶯之後發表「慈悲殺人」觀點，稱「3年間我協助9對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」，發言引議，法界指檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

有檢察官認為要告發畢柳鶯幫助殺人，也要指明說她幫忙殺了誰？在哪裡、何時殺？至於「斷食善終」是醫師職業道德理念還是煽惑他人犯殺人罪，有法官認為又是另一個問題。

家裡有需長期照顧的家人，是沉重的負荷，一些患者仍有知覺但無法言語，有些植物人則不知其意識，病人即使外人看來「不會動」，仍不能剝奪其生命，我國現有法律僅人體器官移植條例將摘取腦死者的器官列為例外，且程序嚴謹。

畢柳鶯在網路上分享多篇「在宅善終」的文章，文章中又僅寫下「因為家屬做了功課，所以過程中，我只是給予肯定，他們就完成了圓滿的陪伴」等字句，究竟有無「教導」家屬怎樣讓病人結束生命，隱晦不明。最高檢察署一名檢察官表示，若病人在醫院死亡，醫生即可開立死亡證明書，但若非病死、疑非病死，這時就須通報檢察官，由檢察官和法醫師相驗，不過很多死者身體本就孱弱，法醫師也很難直接判定是營養不良還是自然死亡，除非解剖。

這名檢察官表示，解剖是檢察官的職權，非家屬能決定，但實務上若無外傷，多半徵詢家屬的意見。他說，一般人常將幾個罪名混淆，若是家屬有意讓沒有顯現出尋短念頭的家人死亡，這就不是「加工自殺」而是最低本刑十年以上的「殺人罪」，教導如何執行者可能就是幫助犯。

畢柳鶯自稱「協助9對父母」讓子女去當天使，檢察官認為這必須要看所謂的「協助」是什麼意思？例如一般人都知道在不進食、不喝水的情況下就會死亡，畢女的協助又是指什麼？是提供菜單意見，還是改變室內溫、濕度？這都需要事實認定，也就是「提供計劃或方法達到目的」，若只是泛泛言「我鼓勵你們放手」，只是意見表達。