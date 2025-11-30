出門帶雨具 水氣稍增零星短暫雨 周二晚起東北季風增強北東降溫

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天環境水氣稍增，雲量增加，中央氣象署表示，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨；溫度方面，白天高溫約24至28度，早晚各地仍稍偏涼，低溫約17至21度，局部地區溫度會稍微再低一些。

明天至周二白天中層雲系通過；中央氣象署表示，明天白天水氣相對較多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，明晚起至下周二白天水氣稍減，桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴。

周二晚起東北季風增強，周三、周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五、周六東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周日至下周二環境為偏東風，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

