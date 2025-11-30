聽新聞
0:00 / 0:00

看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

聯合報／ 本報記者林琮恩
衛福部長石崇良日前指出，斷食善終非常規醫療，將再討論。 圖／聯合報系資料照片
衛福部長石崇良日前指出，斷食善終非常規醫療，將再討論。 圖／聯合報系資料照片

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

逐步停止進食、飲水，是安寧療護中既有的醫療選項，病人若依「病主法」簽署預立醫療決定，也可選擇拒絕維生治療、人工營養與流體餵養。然而，斷食過程並不輕鬆，病患會遭遇饑餓、疼痛與不適，實務曾有斷食途中難承受不適而放棄案例。將其包裝為「善終」有過度美化、易引發誤解的疑慮。

我國預立醫療決定簽署率極低，許多在病主法上路前就失去意識的病人，無從透過法律表達意願。「安寧緩和條例」設有家屬代理權，但對「末期」定義嚴苛；病主法定義較寬，納入永久植物人、不可逆轉昏迷，卻未設家屬代理。兩法分軌，臨床端出現認定落差，斷食善終也游走在兩部法律灰色地帶。

高齡化與少子化夾擊下，家庭照顧壓力日益沉重，斷食善終倡議者多出於減輕痛苦與尊重患者的動機，但若缺乏明確規範，易被質疑為「加速死亡」甚至觸法。無論斷食倡議者或衛福部，應正視需求，展開討論，訂定明確、合法且可執行的操作準則，避免社會各自解讀斷食善終的意義，避免脆弱者落入照顧缺口，也防家庭在絕望中上演照顧悲劇。

斷食 斷食善終 病主法 預立醫療 畢柳鶯 安寧緩和 衛福部 安寧醫療 法律 高齡化

延伸閱讀

安寧緩和醫療認知不足 學會提3點拚提升普及率

特赦照顧殺人、身障者斷食善終惹議 社福界聲明：身障者生命面臨威脅

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

168斷食越減越胖？ 醫師提醒：1原因讓糖尿病風險高達59%

相關新聞

西班牙爆非洲豬瘟 豬肉製品禁入境

西班牙時隔卅一年，再度爆出非洲豬瘟（ASF），農業部緊急公告，將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自即日起裝...

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

醫師：安寧醫療資源若夠 何需斷食善終？

斷食善終風氣漸盛，不少照顧家庭承受龐大壓力，私下將其視為減輕痛苦的出口。台北慈濟醫院預立醫療諮商醫師常佑康指出，社會熱議斷食善終其實反映「安寧緩和醫療資源不足」問題。若安寧資源充足、患者獲妥善照護，根本不會走到以拒絕飲食結束生命的地步。

畢柳鶯協助斷食善終觸法？檢：關鍵在是否提供具體方法

八旬婦無力照顧五十三歲病子，悶死兒子後自首，台北地院依殺人罪輕判二年六月徒刑，並建請總統特赦。提倡「斷食善終」的畢柳鶯曾發表「慈悲殺人」觀點，稱「三年間我協助九對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」，發言引議。法界指檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。