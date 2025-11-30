看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

2025-11-30 02:34