聽新聞
0:00 / 0:00
看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範
斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。
逐步停止進食、飲水，是安寧療護中既有的醫療選項，病人若依「病主法」簽署預立醫療決定，也可選擇拒絕維生治療、人工營養與流體餵養。然而，斷食過程並不輕鬆，病患會遭遇饑餓、疼痛與不適，實務曾有斷食途中難承受不適而放棄案例。將其包裝為「善終」有過度美化、易引發誤解的疑慮。
我國預立醫療決定簽署率極低，許多在病主法上路前就失去意識的病人，無從透過法律表達意願。「安寧緩和條例」設有家屬代理權，但對「末期」定義嚴苛；病主法定義較寬，納入永久植物人、不可逆轉昏迷，卻未設家屬代理。兩法分軌，臨床端出現認定落差，斷食善終也游走在兩部法律灰色地帶。
高齡化與少子化夾擊下，家庭照顧壓力日益沉重，斷食善終倡議者多出於減輕痛苦與尊重患者的動機，但若缺乏明確規範，易被質疑為「加速死亡」甚至觸法。無論斷食倡議者或衛福部，應正視需求，展開討論，訂定明確、合法且可執行的操作準則，避免社會各自解讀斷食善終的意義，避免脆弱者落入照顧缺口，也防家庭在絕望中上演照顧悲劇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言