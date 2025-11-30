聽新聞
醫師：安寧醫療資源若夠 何需斷食善終？

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導
國內設有893張安寧病床，但因需投入大量醫療護理人力，醫院很難獲利，使得開床率偏低，即使有床民眾也用不到。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
斷食善終風氣漸盛，不少照顧家庭承受龐大壓力，私下將其視為減輕痛苦的出口。台北慈濟醫院預立醫療諮商醫師常佑康指出，社會熱議斷食善終其實反映「安寧緩和醫療資源不足」問題。若安寧資源充足、患者獲妥善照護，根本不會走到以拒絕飲食結束生命的地步。

常佑康表示，選擇斷食善終者多長期病痛、身心俱疲，不願在失去尊嚴下迎接生命終點。但現行「安寧緩和醫療條例」僅限「末期病人」接受安寧療護，須符合嚴重傷病不可治癒、近期死亡不可避免等條件，門檻嚴苛，許多需要緩和照護的患者被排除在外，他認為應適度放寬定義，讓更多人接受照顧。

另外，統計至去年底，國內雖設八九三張安寧病床，但因需投入大量護理與醫療人力，醫院無法從中獲利，使得開床率偏低，即使有床民眾也用不到。

常佑康強調，若安寧緩和資源充足，病人在最後階段的不適症狀能被妥善處理，便不會尋求斷食善終或思考安樂死，如今斷食善終風氣漸起、安樂死支持度不斷上升，本質上都是患者與照顧家庭的求救訊號，政府應正視安寧緩和體系漏洞，才能真正回應末期照護需求。

期待補足安寧不足的病人自主權利法，其生前預立醫療決定（ＡＤ）簽署至今僅十二萬五千多人，主因在於簽署前須完成自費的預立醫療諮商（ＡＣＰ），使民眾卻步，即便衛福部近年擴大免費ＡＣＰ資格，二○一九年至二○二四年，最終完成ＡＤ者仍僅二千六百人。

台灣安寧照顧協會監事長蘇文浩指出，應鎖定高風險失智失能族群，由第一線醫療科別積極推動，才能讓民眾在具判斷能力時完成ＡＤ，真正落實善終。

看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

畢柳鶯協助斷食善終觸法？檢：關鍵在是否提供具體方法

八旬婦無力照顧五十三歲病子，悶死兒子後自首，台北地院依殺人罪輕判二年六月徒刑，並建請總統特赦。提倡「斷食善終」的畢柳鶯曾發表「慈悲殺人」觀點，稱「三年間我協助九對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」，發言引議。法界指檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

