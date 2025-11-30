畢柳鶯協助斷食善終觸法？檢：關鍵在是否提供具體方法

八旬婦無力照顧五十三歲病子，悶死兒子後自首，台北地院依殺人罪輕判二年六月徒刑，並建請總統特赦。提倡「斷食善終」的畢柳鶯曾發表「慈悲殺人」觀點，稱「三年間我協助九對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」，發言引議。法界指檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

有檢察官認為要告發畢柳鶯幫助殺人，也要指明說她幫忙殺誰？在哪裡、何時殺？「斷食善終」是醫師職業道德理念還是煽惑他人犯殺人罪，有法官認為又是另一個問題。

畢柳鶯在網路上分享多篇「在宅善終」的文章，文章中又僅寫下「因為家屬做了功課，所以過程中僅是給予肯定，他們就完成圓滿的陪伴」等字句，究竟有無「教導」家屬讓患者病人結束生命，隱晦不明。

最高檢察署一名檢察官表示，病人若於醫院死亡，醫生即可開立死亡證明，若非病死、疑非病死，就須通報檢警相驗，而執行斷食善終的死者，原先身體就孱弱，除非解剖否則難直接判定是營養不良還是自然死亡。

該名檢察官表示，解剖是檢察官的職權，非家屬能決定，但實務上若無外傷，多半徵詢家屬的意見。一般人常將幾個罪名混淆，若家屬刻意使未表現自殺意圖的家人死亡，就不屬「加工自殺」而是最低本刑十年以上的「殺人罪」，教導如何執行者可能就是「幫助犯」。

畢柳鶯稱曾協助九對父母讓子女「去當天使」，檢察官指出，關鍵在釐清「協助」是否涉及提供具體方法，如飲水、進食限制或環境調整，這些都需事實認定，若僅是勸家屬「放手」，則屬意見表達，不構成犯罪。