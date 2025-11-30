聽新聞
0:00 / 0:00

畢柳鶯協助斷食善終觸法？檢：關鍵在是否提供具體方法

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導
畢柳鶯醫師提倡斷食善終，曾發表「慈悲殺人」觀點，稱「3年間我協助9對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」。 圖／聯合報系資料照片
畢柳鶯醫師提倡斷食善終，曾發表「慈悲殺人」觀點，稱「3年間我協助9對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」。 圖／聯合報系資料照片

八旬婦無力照顧五十三歲病子，悶死兒子後自首，台北地院依殺人罪輕判二年六月徒刑，並建請總統特赦。提倡「斷食善終」的畢柳鶯曾發表「慈悲殺人」觀點，稱「三年間我協助九對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」，發言引議。法界指檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

檢察官認為要告發畢柳鶯幫助殺人，也要指明說她幫忙殺誰？在哪裡、何時殺？「斷食善終」是醫師職業道德理念還是煽惑他人犯殺人罪，有法官認為又是另一個問題。

畢柳鶯在網路上分享多篇「在宅善終」的文章，文章中又僅寫下「因為家屬做了功課，所以過程中僅是給予肯定，他們就完成圓滿的陪伴」等字句，究竟有無「教導」家屬讓患者病人結束生命，隱晦不明。

最高檢察署一名檢察官表示，病人若於醫院死亡，醫生即可開立死亡證明，若非病死、疑非病死，就須通報檢警相驗，而執行斷食善終的死者，原先身體就孱弱，除非解剖否則難直接判定是營養不良還是自然死亡。

該名檢察官表示，解剖是檢察官的職權，非家屬能決定，但實務上若無外傷，多半徵詢家屬的意見。一般人常將幾個罪名混淆，若家屬刻意使未表現自殺意圖的家人死亡，就不屬「加工自殺」而是最低本刑十年以上的「殺人罪」，教導如何執行者可能就是「幫助犯」。

畢柳鶯稱曾協助九對父母讓子女「去當天使」，檢察官指出，關鍵在釐清「協助」是否涉及提供具體方法，如飲水、進食限制或環境調整，這些都需事實認定，若僅是勸家屬「放手」，則屬意見表達，不構成犯罪。

畢柳鶯 斷食 善終 醫師 病人 殺人 死亡 慈悲 患者 檢察官

延伸閱讀

特赦照顧殺人、身障者斷食善終惹議 社福界聲明：身障者生命面臨威脅

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

168斷食越減越胖？ 醫師提醒：1原因讓糖尿病風險高達59%

相關新聞

西班牙爆非洲豬瘟 豬肉製品禁入境

西班牙時隔卅一年，再度爆出非洲豬瘟（ASF），農業部緊急公告，將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自即日起裝...

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

醫師：安寧醫療資源若夠 何需斷食善終？

斷食善終風氣漸盛，不少照顧家庭承受龐大壓力，私下將其視為減輕痛苦的出口。台北慈濟醫院預立醫療諮商醫師常佑康指出，社會熱議斷食善終其實反映「安寧緩和醫療資源不足」問題。若安寧資源充足、患者獲妥善照護，根本不會走到以拒絕飲食結束生命的地步。

畢柳鶯協助斷食善終觸法？檢：關鍵在是否提供具體方法

八旬婦無力照顧五十三歲病子，悶死兒子後自首，台北地院依殺人罪輕判二年六月徒刑，並建請總統特赦。提倡「斷食善終」的畢柳鶯曾發表「慈悲殺人」觀點，稱「三年間我協助九對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」，發言引議。法界指檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。