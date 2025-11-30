聽新聞
醫師幫無法言語者斷食善終 法界：檢可偵辦是否幫助殺人

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真王宏舜／台北報導
醫師畢柳鶯自曝，幫腦麻無法言語的身障者斷食善終，引發爭議；而國內安寧醫療資源也備受檢視。示意圖。本報資料照片
醫師畢柳鶯自曝，幫腦麻無法言語的身障者斷食善終，引發爭議；而國內安寧醫療資源也備受檢視。示意圖。本報資料照片

斷食善終倡議者、前台中市立復健醫院院長畢柳鶯，自曝曾協助一名重度身障、腦麻病人走過斷食善終的歷程，但該名患者不具表達能力，是其家屬決定讓孩子走向「斷食」之路。各身障團體紛紛發表聲明，批評斷食非善終，而是加工死亡，而法界指出，檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人

畢柳鶯於臉書描述，有位母親致電表明，她卅五歲的女兒因腦炎臥病廿二年，眼睛看不見、認不得家人也無法言語，經歷這段照顧歷程，讓家人皆達到共識，想幫她斷食往生、自然善終。決定執行斷食善終時，其家人仍有恐懼，畢柳鶯則安慰「這一切都是為了愛」，最終她描述患者於睡夢中離開，眾人表達對她的感謝。

該案例一出引發各界討論，批評根本是「加工殺人」。台灣障礙研究學會發出聲明，國家與檢察體系對此案沉默，是對障礙者生命權的輕賤，當社會允許原本應搶救生命，而非傷害生命的醫師分享「如何讓重度障礙者非自主斷食死亡」，國家與檢察系統卻未採取行動介入，等同默認障礙者生命不值得保護。

身心障聯盟：安寧療護必須依法

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，病人、身障者是否進入安寧療護，須由醫師評估，並依法執行，不是想做就能做，障礙者也有生命權，任何一種安寧方式，都不該越俎代庖，即使是障礙者父母，也不該決定子女生命。

障礙者權益促進會秘書長吳鴻來說，不少障礙者對此案感到瞠目結舌，尤其協助執行斷食善終的醫師，不認為作法有任何可議之處，隨著少子化高齡化趨勢，預期未來將有更多類似案件發生。

畢柳鶯：應重視照顧者真實心聲

過去畢柳鶯自曝協助的個案，多描繪患者自身有意斷食，此次替無法表達言語的身障照顧家庭執行斷食善終，大踩紅線。畢柳鶯回應，安寧緩和條例施行廿五年，對末期定義仍無共識，僅少數醫師願依家屬代理權協助撤除無效維生醫療，致使仍有大量無意識插管病人，籲各界不應只聽醫界與障團聲音，應重視照顧者的真實心聲，他們每日與病人相處，最了解病人承受多大痛苦。

衛福部長石崇良日前指出，斷食善終非常規醫療，將再討論。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，該案尚未討論，但呼籲民眾應及早完成預立醫療諮商與預立醫療決定，避免日後陷入醫療抉擇困境。

