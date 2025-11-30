聽新聞
0:00 / 0:00

福衛8號 齊柏林衛星升空

聯合報／ 記者許維寧周佑政李人岳／台北報導
齊柏林衛星 向地面報平安 福爾摩沙衛星八號第一顆「齊柏林衛星」，台灣時間昨凌晨順利升空，並與地面站通聯「報平安」長達十二分鐘。圖／國科會提供
齊柏林衛星 向地面報平安 福爾摩沙衛星八號第一顆「齊柏林衛星」，台灣時間昨凌晨順利升空，並與地面站通聯「報平安」長達十二分鐘。圖／國科會提供

經五次發射延宕，福爾摩沙衛星八號第一顆「齊柏林衛星」，台灣時間昨凌晨二時四十四分，自美國加州范登堡太空軍基地搭乘Space X獵鷹九號Transporter-15火箭升空，上午十時四十二分首通過台灣上空，並與地面站通聯「報平安」長達十二分鐘。太空中心表示，衛星將從安全模式切換到工作模式，約三個月後可望開始取像。

福衛八號由國家太空中心結合國內產學研界自主研發，包含六顆原始解析度一米、二顆原始解析度小於一米的超高解析度光學遙測衛星，將自今年起逐步發射，預計二○三一年完成星系布建。首顆升空的FS-8A衛星，以已故空拍攝影師齊柏林命名，關鍵元件自製率達八成四。

齊柏林衛星昨清晨五時四分進入預定軌道，五時卅四分首度與挪威海外地面站通聯十一分五十一秒，上午十時四十三分則與台南地面站通聯十二分鐘，確認衛星狀況無虞。

太空中心主任吳宗信表示，預計未來一周內啟動光學酬載，約三個月後開始取像。待星系建立後，將具備覆蓋全球對地網路觀測系統，可用於災防、國土規畫，甚至觀測劇烈天氣等威脅，甚至如今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖觀測，也能透過衛星一天通過三次的觀測，協助後勤分析。

太空中心說，齊柏林衛星預計一周內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，一個月內嘗試下載衛星健康狀態資料，並執行太陽感測器、磁力計、陀螺儀、反應輪等驗證後，開始上傳取像指令。

已故導演齊柏林之子齊廷洹表示，齊柏林不再只是父親的名字、不再只是一個人，而是代表台灣的精神。「它代替我的父親，從更高的視角守護著台灣。」

賴清德總統則以錄影發表談話表示，這是台灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代的重要一步。未來政府會持續跟產學研合作，發展太空產業，打造新的「護台神山」。

齊柏林衛星 福衛八號 馬太鞍溪 福爾摩沙衛星 賴清德 齊廷洹 堰塞湖 高解析度

延伸閱讀

齊柏林衛星與台灣「報平安」通聯12分鐘 估3個月後開始取像

齊柏林衛星近中午通過台灣上空 與台南地面站通聯12分鐘、健康狀況無虞

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

齊柏林衛星順利進入軌道 卓揆：10點42分首度通過台灣上空

相關新聞

福5曾失焦 福8衝高解析度

福衛八號第一枚衛星齊柏林衛星順利升空，國家太空中心前主任、現任國家實驗研究院副院長林俊良回憶，二○一七年升空的福衛五號遙...

福衛8號 齊柏林衛星升空

經五次發射延宕，福爾摩沙衛星八號第一顆「齊柏林衛星」，台灣時間昨凌晨二時四十四分，自美國加州范登堡太空軍基地搭乘Spac...

齊柏林衛星與台灣「報平安」通聯12分鐘 估3個月後開始取像

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporte...

齊柏林衛星近中午通過台灣上空 與台南地面站通聯12分鐘、健康狀況無虞

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporte...

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）今天凌晨成功升空並入軌，初步確認「衛星健康」，已於上午首度通過台灣上空。...

齊柏林衛星順利進入軌道 卓揆：10點42分首度通過台灣上空

福衛八號首顆衛星「齊柏林」今天發射凌晨升空，行政院長卓榮泰表示，齊柏林衛星已在今天上午10時42分首度通過台灣上空，證明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。