福衛8號 齊柏林衛星升空

經五次發射延宕，福爾摩沙衛星八號第一顆「齊柏林衛星」，台灣時間昨凌晨二時四十四分，自美國加州范登堡太空軍基地搭乘Space X獵鷹九號Transporter-15火箭升空，上午十時四十二分首通過台灣上空，並與地面站通聯「報平安」長達十二分鐘。太空中心表示，衛星將從安全模式切換到工作模式，約三個月後可望開始取像。

福衛八號由國家太空中心結合國內產學研界自主研發，包含六顆原始解析度一米、二顆原始解析度小於一米的超高解析度光學遙測衛星，將自今年起逐步發射，預計二○三一年完成星系布建。首顆升空的FS-8A衛星，以已故空拍攝影師齊柏林命名，關鍵元件自製率達八成四。

齊柏林衛星昨清晨五時四分進入預定軌道，五時卅四分首度與挪威海外地面站通聯十一分五十一秒，上午十時四十三分則與台南地面站通聯十二分鐘，確認衛星狀況無虞。

太空中心主任吳宗信表示，預計未來一周內啟動光學酬載，約三個月後開始取像。待星系建立後，將具備覆蓋全球對地網路觀測系統，可用於災防、國土規畫，甚至觀測劇烈天氣等威脅，甚至如今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖觀測，也能透過衛星一天通過三次的觀測，協助後勤分析。

太空中心說，齊柏林衛星預計一周內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，一個月內嘗試下載衛星健康狀態資料，並執行太陽感測器、磁力計、陀螺儀、反應輪等驗證後，開始上傳取像指令。

已故導演齊柏林之子齊廷洹表示，齊柏林不再只是父親的名字、不再只是一個人，而是代表台灣的精神。「它代替我的父親，從更高的視角守護著台灣。」

賴清德總統則以錄影發表談話表示，這是台灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代的重要一步。未來政府會持續跟產學研合作，發展太空產業，打造新的「護台神山」。