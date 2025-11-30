聽新聞
空巴召修 台灣虎航擬調航班
歐洲空中巴士公司昨日發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A三二○家族系列客機進行修復。國籍航空包括華航、長榮、星宇、台灣虎航都有使用A三二○系列客機，其中台灣虎航因旗下機隊全為A三二○系列機種，波及較大。台灣虎航表示，將盡速安排航機執行軟體到空巴提示版本。
空巴A三二○家族系列機種是目前全球銷售最好的航機之一，發布召修令時，粗估全球約三千架正在空中飛行，影響範圍涵蓋全球逾半數機隊。據業內人士指出，這項修復主要牽涉將軟體恢復到較早版本，程序並不複雜，但每架航機軟體更新約需耗時二小時，勢必影響原本的航機調度安排。
華航表示，持續關注原廠指令，目前航班運作不受影響，部分航機也將配合相關軟體更新。長榮表示，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。星宇表示，航機調度目前正常。據了解，星宇的A三二○系列客機軟體因都尚未更新到最新版本，因此未受影響。
台灣虎航因旗下機隊全為A三二○系列機種，波及較大。台灣虎航表示，已根據空巴適航指令，完成必要設備及系統更新，後續將盡速安排航機執行軟體到空巴提示版本，預期將有航班調整因應，對於受影響旅客將同步通知。
