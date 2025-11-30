聽新聞
伊比利豬缺席 餐廳另覓食材

聯合報／ 記者高婉珮邱瓊玉／台北報導

受到非洲豬瘟疫情影響，西班牙活豬及豬肉產品即日起禁止輸台，未來恐怕有一段時間吃不到來自西班牙的伊比利豬，讓不少燒肉、火鍋店業者急忙向廠商叫貨，希望能撐過這段過渡期；也有不少餐廳業者強調，以其他優質肉品取代，餐廳營運暫不受影響。

旗下管理慕舍酒店（Hotel Mvsa）、屢獲「台灣米其林指南」二星肯定的國內指標性西班牙餐廳「渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz）」、以及餐酒館「ORIGEN純正西班牙餐廳」的宜諾管理顧問執行董事王劭仁表示，身為兩家西班牙餐廳品牌的代理商，發生這樣的事情，在情感面上的確遺憾，「但是在營運面上，影響並不大。」

王劭仁表示，因為西班牙伊比利豬的可替代性很高，有許多其他優質肉品可以替代。他舉例，例如過去曾經使用過來自屏東的六堆黑豬，它的油花細緻度、彈性、口感都非常棒。

他說，在西班牙料理中，其實海鮮料理的占比比豬肉料理更高，再加上豬肉具有高度可替代性，所以餐廳營運並不受影響。

此外，擁有中、西、火鍋、燒肉、日韓等類別共卅二大品牌、超過四百家門店的「王品集團」則表示，目前集團肉品庫存仍充足，暫時不受影響。「王品集團」同時強調，王品使用的肉品都符合政府規範，並密切關注政策趨勢。

有燒肉店業者說，有消費者就是喜歡吃伊比利豬，目前庫存量僅剩一個禮拜，已向廠商緊急叫貨，希望能多撐一點時間。

