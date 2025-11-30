西班牙爆非洲豬瘟 豬肉製品禁入境

西班牙時隔卅一年，再度爆出非洲豬瘟（ASF），農業部緊急公告，將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自即日起裝船（機）起運者，禁止輸入，違者處以退運或銷燬。非洲豬瘟中央災害應變中心也呼籲民眾，切勿自非洲豬瘟國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違者最重可處七年以下有期徒刑。

西班牙是知名伊比利豬的產地，深受國內消費者喜愛。根據農業部統計，今年截至十月底，整體進口豬約九萬五四二四公噸，其中第一名是加拿大三萬九七四八公噸，其次就是西班牙一萬七七○七公噸，產值約七八六六萬美元（約廿五點九六億台幣）。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，西班牙日前發布新聞稿，指該國廿六日時，在巴塞隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為非洲豬瘟。

依據世界動物衛生組織（WOAH）疫情通報，西班牙先前最後一例發生在一九九四年九月，這次是清淨以來首次檢出非洲豬瘟。

為此，農業部防檢署昨把西班牙列入過去三年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，上個月於台中市的養豬場爆出非洲豬瘟疫情，經有效控制確認終止，將於明年爭取再次列入非洲豬瘟非疫區國家，民眾若違規自非洲豬瘟發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，首次裁處廿萬罰鍰，第二次以上裁處一百萬元，以快遞或貨運輸入，最重可處七年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰鍰。

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來說，西班牙進口豬肉以「伊比利豬」作為主打，但台灣實際進口伊比利豬的業者並不多，伊比利豬在台灣屬於小眾市場，進口價格高，每公斤價格可從二五○元到八百元不等，而非伊比利豬的其他西班牙進口肉品價格，每公斤約為一三○元上下。如今西班牙因非洲豬瘟被列入禁止進口國家，但進口肉品可取代性高，對台灣的進口豬肉市場整體影響不大。

雲林肉品市場公司總經理黃加安則認為，目前台灣整個肉品市場整年度進口量約十萬公噸，其中約百分之廿五至卅是來自西班牙的豬肉，如今因非洲豬瘟禁止西班牙豬肉進口，就會有三成的缺口需要補上，等於台灣豬的自給率要提高，在外來競爭減少下，對本土豬農來講，是一件好事。