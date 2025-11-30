空巴召修A320客機 航空業應變 虎航影響較大

經濟日報／ 記者甘芝萁余弦妙/台北報導

歐洲空中巴士公司昨（29）日發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復。國籍航空包括華航（2610）、長榮（2603）、星宇（2646）、台灣虎航（6757）都有使用A320系列客機，其中台灣虎航因旗下機隊全為A320系列機種，波及較大。台灣虎航表示，將儘速安排航機執行軟體空巴提示版本。

交通部民航局昨日表示，經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。

民航局指出，昨日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依指令要求於今日上午8時適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員注意緊急應變程序，航空公司若因檢修需調整航班，應立即告知旅客並妥善處理後續權益，降低影響。

華航表示，持續關注原廠指令，目前航班運作不受影響，部分航機也將配合相關軟體更新。長榮表示，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。星宇表示，航機調度目前正常。據了解，星宇的A320系列客機軟體因都尚未更新到最新版本，因此未受影響。

至於台灣虎航，因旗下機隊全為A320系列機種，波及較大。台虎表示，已根據空巴適航指令，完成必要設備及系統更新，後續將儘速安排航機執行軟體到空巴提示版本，預期將有航班調整因應。

空巴A320家族系列機種是目前全球銷售最好的航機之一，發布召修令時，粗估全球約3,000架正在空中飛行，影響範圍涵蓋全球逾半數機隊。據業內人士指出，這項修復主要牽涉將軟體恢復到較早版本，程序並不複雜，但每架航機軟體更新約需耗時二小時，勢必影響原本航機調度安排。

據了解，受影響航空公司昨日針對需要重灌軟體的航機進行調整，但就跟手機電腦重灌一樣都需要時間，且重灌也可能發生錯誤，相關人員已緊鑼密鼓加班。

台灣虎航 軟體 空巴

延伸閱讀

南韓42架A320客機被要求維修 不會造成延誤或停飛

空巴檢修衝擊日本國內線 全日空取消95個航班

空巴要求維修6000架A320客機 印度逾200架飛機受影響

華航、長榮航回應空巴要求 A320系列航班不受影響

相關新聞

協助不具表達能力身障者斷食善終? 法界：檢可偵辦煽惑犯罪或幫助殺人

斷食善終倡議者、前台中市立復健醫院院長畢柳鶯，自曝曾協助一名重度身障、腦麻病人走過斷食善終的歷程，但該名患者不具表達能力，是其家屬決定讓孩子走向「斷食」之路。各身障團體紛紛發表聲明，批評斷食非善終，而是加工死亡，而法界指出，檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

畢柳鶯協助斷食善終觸法？檢：關鍵在是否提供具體方法

八旬婦無力照顧五十三歲病子，悶死兒子後自首，台北地院依殺人罪輕判二年六月徒刑，並建請總統特赦。提倡「斷食善終」的畢柳鶯曾發表「慈悲殺人」觀點，稱「三年間我協助九對父母，放手讓無法復原長期臥床的子女去當天使」，發言引議。法界指檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

西班牙爆非洲豬瘟 豬肉製品禁入境

西班牙時隔卅一年，再度爆出非洲豬瘟（ASF），農業部緊急公告，將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自即日起裝...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

醫師：安寧醫療資源若夠 何需斷食善終？

斷食善終風氣漸盛，不少照顧家庭承受龐大壓力，私下將其視為減輕痛苦的出口。台北慈濟醫院預立醫療諮商醫師常佑康指出，社會熱議斷食善終其實反映「安寧緩和醫療資源不足」問題。若安寧資源充足、患者獲妥善照護，根本不會走到以拒絕飲食結束生命的地步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。