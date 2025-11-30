空巴召修A320客機 航空業應變 虎航影響較大

歐洲空中巴士公司昨（29）日發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復。國籍航空包括華航（2610）、長榮（2603）、星宇（2646）、台灣虎航（6757）都有使用A320系列客機，其中台灣虎航因旗下機隊全為A320系列機種，波及較大。台灣虎航表示，將儘速安排航機執行軟體到空巴提示版本。

交通部民航局昨日表示，經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。

民航局指出，昨日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依指令要求於今日上午8時適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員注意緊急應變程序，航空公司若因檢修需調整航班，應立即告知旅客並妥善處理後續權益，降低影響。

華航表示，持續關注原廠指令，目前航班運作不受影響，部分航機也將配合相關軟體更新。長榮表示，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。星宇表示，航機調度目前正常。據了解，星宇的A320系列客機軟體因都尚未更新到最新版本，因此未受影響。

至於台灣虎航，因旗下機隊全為A320系列機種，波及較大。台虎表示，已根據空巴適航指令，完成必要設備及系統更新，後續將儘速安排航機執行軟體到空巴提示版本，預期將有航班調整因應。

空巴A320家族系列機種是目前全球銷售最好的航機之一，發布召修令時，粗估全球約3,000架正在空中飛行，影響範圍涵蓋全球逾半數機隊。據業內人士指出，這項修復主要牽涉將軟體恢復到較早版本，程序並不複雜，但每架航機軟體更新約需耗時二小時，勢必影響原本航機調度安排。

據了解，受影響航空公司昨日針對需要重灌軟體的航機進行調整，但就跟手機電腦重灌一樣都需要時間，且重灌也可能發生錯誤，相關人員已緊鑼密鼓加班。