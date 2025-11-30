聽新聞
電動車免徵牌照對油車不公平 中市：電車應限額免稅

聯合報／ 記者張策陳俊智余采瀅王昭月吳淑玲楊正海／連線報導
電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年。圖／聯合報系資料照片
電動車免徵牌照稅政策擬再延長5年，各縣市原則上都支持，但大多數要求應由中央能源主管機關負責補足地方賦稅損失。台中市府則認為，電動車成長快速，若持續全額免稅，不僅加劇財政負擔，對燃油車租稅也不公平，主張電動車應限額免稅。

新北市強調支持政策方向，但表態若中央不補貼，地方財政壓力將更吃緊，未來5年稅損恐再增38億元。其他五都情況類似，如由地方負擔，北市5年稅損恐達88億元、台中40億元，台南30億元、高雄21億元、桃園20億元。

「我們支持免稅政策，但稅損要補給我們。」新北市財政局長陳榮貴說，財政部曾徵詢21縣市意見，幾乎所有縣市都支持續行免稅，但都認為應由中央補足損失。

北市府表示，北市電動車數量已接近全國四分之一，使用牌照稅為地方政府重要財源，中央若能補足地方政府稅損，讓地方無後顧之憂、全國標準一致拚減碳。

新北市提案由中央補足稅損，中市也支持，已回覆財政部。台中地稅局指出，電動車成長快速，若持續全額免稅，加劇財政負擔，對燃油車租稅也不公平，現行身心障礙者車輛僅免稅1萬1230元，電動車應限額免稅，降級為7120元，才符合比例原則。

台南市財稅局長李建賢說，不能一紙命令或條文修正幾個字就讓台南稅收少收30億，8月已發文財政部要求補貼稅損；高雄市財政局長陳勇勝表示，若中央財政餘裕，能補助地方稅損，樂觀其成。

桃園市府認為，延長免徵年限是中央政策，希望中央編預算補助。國內電動車市場愈來愈大，初期牌照稅稅損每年4、5千萬元，現已達到4、5億元，若台美關稅確定促使電動車降價，稅損會更嚴重。

