北市公寓公安申報僅16%

香港大埔宏福苑社區大樓火警釀上百人死亡，引發民眾擔憂，北市建管處表示，持續加強宣導公寓公安申報，今年起申報義務下修至6至7樓集合住宅，迄今申報率16%，將持續輔導民眾，若未依規定申報，可處最高30萬元罰鍰。

國內外多起重大火災，引發社會對住宅與公寓大樓消防安全高度關注，許多民眾打電話問建管處防災安全。建管處指出，北市6至7樓集合住宅共7657件，截至昨天有1300件申報，申報每4年一次，確保建物內防避難設施、防雷、緊急供電等安全設備維護正常。

住松山區的張先生說，自家社區屋齡近40年，建物7層樓高，他樂見北市府將公安申報條件下修至6至7樓皆須申報，但自家管委會今年尚未申報。老屋的避難設施等公共區域都需要更新，且平時也有繳交管理費，若公權力介入要求管委會應主動修整設施，也是不錯的作法，能讓住戶住起來更安心。

建管處指出，已委託民間團體展開「6-7樓住宅大樓安全申報加強宣導」，逐棟貼掛海報，並製作及發布申報懶人包、圖卡與易懂宣導資料，也輔導尚未成立管理組織的公寓大廈成立管委會或指派管理負責人，簡化申報流程。

建管處強調，過往許多住宅大樓火災意外，往往起因為避難樓梯間堆放雜物、常閉式防火門失效、逃生路線阻塞等缺失，申報並非形式，是實質安全把關。