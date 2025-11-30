花蓮馬太鞍溪便道昨搶通

馬太鞍溪堰塞湖今年9月洪災，沖斷馬太鞍溪橋，本月11日豪雨，堰塞湖又潰決沖毀臨時便道，公路局連日搶修，昨中午開放通行；行政院長卓榮泰昨視察時說，鋼便橋已完成4成，明年1月可通車，永久橋預計2年後完工，「未來一定會更安全穩固」。

馬太鞍溪便道封閉超過2周，期間民眾若需往返花蓮與台東，只能改道193縣道，單趟至少多花20分鐘以上的時間。

公路局東區養護工程分局表示，經全力日夜搶修，昨天中午12時可完成搶修恢復通車，但仍禁行全聯結車，限速30公里，請用路人減速慢行，並依現場人員指揮通行。

卓榮泰昨視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度和堤防復建工程，他表示，目前鋼便橋工程已完成約4成，期盼明年1月通車後，提供更安全的通行環境；永久橋預計明年底可單線雙向通車，2027年全部完工。

卓榮泰表示，明年中央總預算已把觀光列為擴大內需重點，太魯閣重建將加速推動，長春祠修復已見成果，「要把長春祠還給太魯閣、把太魯閣還給花蓮、把花蓮還給全世界」，並強調只要中央地方共同努力，花蓮一定能重新展現最好的面貌。

至於馬太鞍溪堤防復建工程，水利署表示，目前600公尺臨時堤防已具備一定保護效能，臨時加高工程將於1個月內完工，整體臨時設施預計可於年底前完成。明利村的永久堤防復建工程，預定明年6月完成；光復地區近3公里堤段則預計明年4月完工，確保明年颱風季來臨前全面提升保護能力。