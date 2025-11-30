聽新聞
0:00 / 0:00

新北民生地下道建5年民怨深 拚明年完工

聯合報／ 記者張策／新北報導

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流交織，2020年決定「逆潮流」蓋地下道，施工期間卻發現地質條件有落差，今年6月滲水又緊急灌漿回填，迄今5年未完工。地方反映施工期太久，行人不便，店家生意腰斬。專家認為沒有銜接站體或建築，必要性低；捷運局承諾拚明年底完工。

民生路幅寬達80公尺，車流量極大，上方是台64快速道路，平面道路又有無號誌右轉路線，因此當初規畫建地下道。只是一施工就5年，對居民和店家來說是沒完沒了的折磨，生意減半，有店老闆說「等到快倒店」。

市議員山田摩衣說，地方對工程安全很不安，曾有住戶清晨發現1樓大門關不起來，門框歪斜，住工地旁彷彿每天在賭運氣。她認為地下道的必要性極低，因未與捷運站共構，使用率勢必有限，再加上治安與夜間安全疑慮，「不能再讓工程變成居民和店家的集體夢魘。」

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔指出，民生地下道僅連接道路兩端、沒銜接站體或建築，純走地下通過的模式必要性很低。即便路幅大，也不代表需要地下化，建議應先檢視道路等級與實際需求，「透過號誌設計、分段穿越、庇護島等措施，都能提升安全」。

他以台北市過去許多行人地下道陸續封閉、拆除為例，就是因治安不佳、使用率低，卻仍需維運成本，「現在還在市區蓋地下道，真的要重新思考必要性」。

新北市捷運局副總工程司張壯習說，因前期管線遷移耗時，地下管線複雜，加上民生路交通量大、施工腹地狹小、又遇到地質不佳、降挖時局部滲水等狀況。原設計僅規畫樓梯與電梯，是為避免占用民生路車道，後來改為東西兩端均增設電扶梯，正持續趕工。

新北 捷運環狀線 行人

延伸閱讀

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意腰斬：每天都怕倒店

影／頭過身沒過！高雄運蛋車岡燕路地下道超過限高 慘了

川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失

相關新聞

西班牙爆非洲豬瘟 豬肉製品禁入境

西班牙時隔卅一年，再度爆出非洲豬瘟（ASF），農業部緊急公告，將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自即日起裝...

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

醫師幫無法言語者斷食善終 法界：檢可偵辦是否幫助殺人

斷食善終倡議者、前台中市立復健醫院院長畢柳鶯，自曝曾協助一名重度身障、腦麻病人走過斷食善終的歷程，但該名患者不具表達能力...

伊比利豬缺席 餐廳另覓食材

受到非洲豬瘟疫情影響，西班牙活豬及豬肉產品即日起禁止輸台，未來恐怕有一段時間吃不到來自西班牙的伊比利豬，讓不少燒肉、火鍋...

空巴召修 台灣虎航擬調航班

歐洲空中巴士公司昨日發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A三二○家族系列客機進行修復。國籍航空包括華航、長榮、星宇、台灣虎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。