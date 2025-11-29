快訊

獨／新竹城隍廟驚傳砍人！17歲工讀生多處刀傷 「臟器外露」送醫中

AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬畫面瞄準日本這些地區

故宮與台大長期合作 盼文物活化數位展演新模式

中央社／ 台北29日電
圖為故宮北院。聯合報系資料照
圖為故宮北院。聯合報系資料照

國立故宮博物院與國立台灣大學今天簽署合作備忘錄，故宮希望，能藉助台大在藝術史、人工智慧等方面研究的優勢，探索文物活化與數位展演的新模式，將故宮典藏與當代科技完美結合。

故宮院長蕭宗煌與台大校長陳文章今天分別作為代表，在台大學數位人文研究中心特聘教授兼主任岳修平主持下完成簽約儀式。蕭宗煌致詞表示，故宮長期與台大在各學術領域有廣泛交流。如早期「數位典藏國家型計畫」時研擬詮釋資料及探索文物數位展示、近年和人類學系合作發展「台灣意象展」等。

蕭宗煌細數，台大網路與多媒體研究所多年來也和故宮合作開發多項數位展件，故宮更與藝術史學系及數位人文中心等單位有廣泛合作。故宮與台大在研究、策展與科技應用上多年合作歷程，充分展現2機構共生共榮的淵源。

陳文章致詞表示，故宮與台大的合作不僅於數位科技，2023年台灣大學藝術史研究所美術館成立，即獲故宮捐贈展櫃，未來台大將開始整修校史館，相信與故宮在文物典藏上會有更多交流空間。期許透過與故宮的合作，開創更豐富的研究視野，並在文化資產的典藏與應用上，發揮更大的社會影響力。

故宮透過新聞稿表示，此次簽約標誌雙方長期合作關係進入新的篇章，共同為推動台灣的文化教育及科技發展注入新動能。未來5年，故宮與台大2所機構的合作，必將在教育、研究與文化科技推廣上產出豐碩的成果。

台大 蕭宗煌 故宮

延伸閱讀

2025故宮之夜早鳥票搶先開跑！12/13邀民眾裝扮進宮狂歡

一生必看展！故宮南院迎院慶 鎮院國寶亮相限展42天

「HELLO！故宮」大篷車VR巡展秀文化瑰寶 4年訪160校

不讓羅浮宮世紀劫案重演 故宮舉辦防竊防搶預演 警察局也參演

相關新聞

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

衛福部長石崇良日前被問及中配入籍時間縮短的影響，提到中國籍配偶父母，來台依親者，年齡高、健保利用率高，而國內民眾都是從年...

護理師網上買執照！專家嘆醫護人力缺、招募從寬釀禍 衛福部要查了

日前一名台南女子，在「蝦皮」購物網站，購買整套偽造護理師國考證書，及大學學位證書，至高雄榮總醫院台南分院應徵，並被錄取，...

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

故宮與台大長期合作 盼文物活化數位展演新模式

國立故宮博物院與國立台灣大學今天簽署合作備忘錄，故宮希望，能藉助台大在藝術史、人工智慧等方面研究的優勢，探索文物活化與數...

華銀攜手第一社福 陪伴心智障礙家庭戶外健走

華南銀行長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，今年，由董事長陳芬蘭與副董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。