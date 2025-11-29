故宮與台大長期合作 盼文物活化數位展演新模式

國立故宮博物院與國立台灣大學今天簽署合作備忘錄，故宮希望，能藉助台大在藝術史、人工智慧等方面研究的優勢，探索文物活化與數位展演的新模式，將故宮典藏與當代科技完美結合。

故宮院長蕭宗煌與台大校長陳文章今天分別作為代表，在台大學數位人文研究中心特聘教授兼主任岳修平主持下完成簽約儀式。蕭宗煌致詞表示，故宮長期與台大在各學術領域有廣泛交流。如早期「數位典藏國家型計畫」時研擬詮釋資料及探索文物數位展示、近年和人類學系合作發展「台灣意象展」等。

蕭宗煌細數，台大網路與多媒體研究所多年來也和故宮合作開發多項數位展件，故宮更與藝術史學系及數位人文中心等單位有廣泛合作。故宮與台大在研究、策展與科技應用上多年合作歷程，充分展現2機構共生共榮的淵源。

陳文章致詞表示，故宮與台大的合作不僅於數位科技，2023年台灣大學藝術史研究所美術館成立，即獲故宮捐贈展櫃，未來台大將開始整修校史館，相信與故宮在文物典藏上會有更多交流空間。期許透過與故宮的合作，開創更豐富的研究視野，並在文化資產的典藏與應用上，發揮更大的社會影響力。

故宮透過新聞稿表示，此次簽約標誌雙方長期合作關係進入新的篇章，共同為推動台灣的文化教育及科技發展注入新動能。未來5年，故宮與台大2所機構的合作，必將在教育、研究與文化科技推廣上產出豐碩的成果。