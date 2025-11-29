快訊

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

開公司到邁向國際 身障生命不受限獲衛福部表揚

中央社／ 台北29日電

在12月3日國際身心障礙者日前夕，衛生福利部今天表揚10名在不同領域大放異彩的身心障礙者，從成立創新遊戲公司到站上國際漫畫舞台，展現生命不受限姿態。

衛福部「身心障礙楷模金鷹獎」今年已邁入第29屆，累計330名優秀身心障礙者接受表揚。今天活動在肢體障礙團體「輪轉太鼓」的震撼表演中開場，壓軸則由蝦米視障人聲樂團搭配士東國小舞蹈團演出，盼傳遞多元、共融、共好的正向社會力量。

衛福部長石崇良出席致詞並頒獎。他說，每個人都不一樣，都是獨立的個體，但不論高、矮、胖、瘦，男生或女生，政府的任務是要創造能夠讓所有人發揮所長、真正平權的社會。

石崇良接著一一向台下的得獎者致意，感謝他們在各自領域努力耕耘，例如李怡潔本身就是罕病「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）病友，成功推動健保署全適應症給付SMA治療藥物，「今天看到怡潔氣色好多了」，令人欣慰。

石崇良強調，政府不斷用各種方式營造更友善的環境，無論是法規修正、布建計畫等，同時也積極加強對整體身障者家庭的支持，例如擴建機構、社區服務等，讓照顧者也有喘息跟幫手，一起支持身心障礙者，自主且自信生活在社區當中。

今年各級政府、民間團體、公司行號共推薦70名候選人，最後10人脫穎而出，包括漫畫作品打入國際漫畫節的呂欣怡，是台灣首名站上國際舞台的聽覺障礙漫畫家；先天性肌肉萎縮症患者張孜維多次代表台灣參加國外地板滾球運動比賽，並榮獲金牌殊榮；患有輕度自閉症的張麒威成立創新遊戲公司等。

衛福部表示，藉由金鷹獎的表揚，希望讓社會大眾多接觸與瞭解身心障礙者，進而減少刻板印象，共同營造平等尊重與融合的社會。

石崇良 衛福部 舞台

延伸閱讀

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

人工生殖法修法何時送進立院？ 石崇良：政院年底前擬完成審查

陸配6改4依親成健保負擔 石崇良：公平正義需思考

六親等禁婚放寬？ 石崇良：是否早承遺傳性疾病需科學評估

相關新聞

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

衛福部長石崇良日前被問及中配入籍時間縮短的影響，提到中國籍配偶父母，來台依親者，年齡高、健保利用率高，而國內民眾都是從年...

護理師網上買執照！專家嘆醫護人力缺、招募從寬釀禍 衛福部要查了

日前一名台南女子，在「蝦皮」購物網站，購買整套偽造護理師國考證書，及大學學位證書，至高雄榮總醫院台南分院應徵，並被錄取，...

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

華銀攜手第一社福 陪伴心智障礙家庭戶外健走

華南銀行長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，今年，由董事長陳芬蘭與副董事長...

台虎路跑吸引近3千名跑者參加 再大方送出百張機票

台灣虎航睽違5年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，今於台北市大佳河濱公園熱血開跑。賽事在秋高氣爽、微風徐徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。