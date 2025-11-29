快訊

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

簡文彬指揮國台交80歲團慶音樂會 重返1945年起點

中央社／ 台北29日電

國立台灣交響樂團今天舉行「80週年團慶音樂會」，由簡文彬擔任指揮，音樂會曲目融合1945年國台交首次公開演出及1946年首次定期音樂會曲目，重溫國立台灣交響樂團的誕生與成長。

文化部次長李靜慧到場致詞表示，國立台灣交響樂團1945年創團以來，從「台灣省警備總司令部交響樂團」到「台灣省交響樂團」，再到今日的「國立台灣交響樂團」，一路見證並陪伴台灣從戰後重建、戒嚴體制到解嚴後邁向多元文化的歷程，「這不僅是一個樂團的發展軌跡，更是台灣音樂文化的縮影。」

衛武營國家藝術文化中心藝術總監、同時也是國台交前藝術顧問的簡文彬指出，國台交在80年的歷程從推動本土音樂創作、培育年輕音樂人才到致力於國際交流等面向，都留下重要且深遠的影響，「期盼國台交在未來能持續發揮作為國家樂團的引領角色。」

今天音樂會在國台交演奏廳舉行，演出曲目包括舒伯特「軍隊進行曲」、蘇佩「輕騎兵」序曲、德沃札克E小調第九號交響曲「新世界」，呈現從軍樂文化延伸出的豐富語彙與創團初期接軌世界的宣示，充滿歷史感。

國台交團長歐陽慧剛表示，國台交是台灣交響樂團制度化的起點，也是許多音樂家的共同記憶，「80週年不只是慶祝，更是回望初衷、再出發的重要時刻，能與台北市立交響樂團、高雄市交響樂團、NSO國家交響樂團以及長榮交響樂團等友團團員們同台，更象徵台灣交響樂的世代傳承與互相扶持。」

歐陽慧剛表示，作為國家樂團，國台交始終以文化公共性為核心，持續提升演奏品質、打造友善的音樂環境，並透過本土創作、教育推廣與在地連結，讓音樂走向更多族群，「邁向下一個80年，國台交將以穩健姿態守護本業、拓展視野，在國際舞台上為台灣發聲，讓音樂成為島嶼共同的語言。」

交響樂團 音樂會 歐陽

延伸閱讀

感恩節音樂會 鋼琴女王陳毓襄以琴音與台北榮總醫護分享愛與希望

學鋼琴不失智 鋼琴女王分享稻香日照教學兩年多 長輩從DoReMi到登台

歷時3年 衛武營「遇見胡桃鉗女孩」最終章登場

畢嘉士醫師紀念售票音樂會倒數4天 屏基喊話：讓座位坐滿！

相關新聞

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

衛福部長石崇良日前被問及中配入籍時間縮短的影響，提到中國籍配偶父母，來台依親者，年齡高、健保利用率高，而國內民眾都是從年...

護理師網上買執照！專家嘆醫護人力缺、招募從寬釀禍 衛福部要查了

日前一名台南女子，在「蝦皮」購物網站，購買整套偽造護理師國考證書，及大學學位證書，至高雄榮總醫院台南分院應徵，並被錄取，...

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

華銀攜手第一社福 陪伴心智障礙家庭戶外健走

華南銀行長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，今年，由董事長陳芬蘭與副董事長...

台虎路跑吸引近3千名跑者參加 再大方送出百張機票

台灣虎航睽違5年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，今於台北市大佳河濱公園熱血開跑。賽事在秋高氣爽、微風徐徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。