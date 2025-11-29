簡文彬指揮國台交80歲團慶音樂會 重返1945年起點

國立台灣交響樂團今天舉行「80週年團慶音樂會」，由簡文彬擔任指揮，音樂會曲目融合1945年國台交首次公開演出及1946年首次定期音樂會曲目，重溫國立台灣交響樂團的誕生與成長。

文化部次長李靜慧到場致詞表示，國立台灣交響樂團1945年創團以來，從「台灣省警備總司令部交響樂團」到「台灣省交響樂團」，再到今日的「國立台灣交響樂團」，一路見證並陪伴台灣從戰後重建、戒嚴體制到解嚴後邁向多元文化的歷程，「這不僅是一個樂團的發展軌跡，更是台灣音樂文化的縮影。」

衛武營國家藝術文化中心藝術總監、同時也是國台交前藝術顧問的簡文彬指出，國台交在80年的歷程從推動本土音樂創作、培育年輕音樂人才到致力於國際交流等面向，都留下重要且深遠的影響，「期盼國台交在未來能持續發揮作為國家樂團的引領角色。」

今天音樂會在國台交演奏廳舉行，演出曲目包括舒伯特「軍隊進行曲」、蘇佩「輕騎兵」序曲、德沃札克E小調第九號交響曲「新世界」，呈現從軍樂文化延伸出的豐富語彙與創團初期接軌世界的宣示，充滿歷史感。

國台交團長歐陽慧剛表示，國台交是台灣交響樂團制度化的起點，也是許多音樂家的共同記憶，「80週年不只是慶祝，更是回望初衷、再出發的重要時刻，能與台北市立交響樂團、高雄市交響樂團、NSO國家交響樂團以及長榮交響樂團等友團團員們同台，更象徵台灣交響樂的世代傳承與互相扶持。」

歐陽慧剛表示，作為國家樂團，國台交始終以文化公共性為核心，持續提升演奏品質、打造友善的音樂環境，並透過本土創作、教育推廣與在地連結，讓音樂走向更多族群，「邁向下一個80年，國台交將以穩健姿態守護本業、拓展視野，在國際舞台上為台灣發聲，讓音樂成為島嶼共同的語言。」