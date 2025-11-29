畢爾包藝博會「聚焦台灣」 台灣水墨畫躍登主視覺

西班牙畢爾包藝博會（FIG Bilbao）今年以台灣為主賓國推出「聚焦台灣」主題特展，呈現8名跨世代版畫家作品，並驚喜選用水墨畫家黃淑卿「夜八鸝」作主視覺，令藝術家直呼榮幸。

第14屆「畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會」在畢爾包盛大舉行，台灣受邀為本屆主賓國，透過福修文化藝術基金會，獲文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持舉辦「聚焦台灣」（FOCUS TAIWÁN）主題特展，將台灣現代版畫和創作者推向國際藝壇。

策展人周芳蓮結合傳統與現代，集結8位台灣各世代的版畫藝術家，自出生於1930年代的廖修平、沈金源、賴振輝、郭博州、陳昱儒、謝其昌、周明毅至1980年代的張瀞予，在6個展區包括3面大展示牆，完整呈現台灣版畫跨世代的傳承、演進與創新，融合東方元素和西方技法的獨特美學。

此外，水墨畫家黃淑卿亦攜深具台灣文化特色的4幅大型創作包括「夜八鸝」及結合水印木版並洋溢原住民藝術觀的「原生意象」系列參展，與「台灣現代版畫之父」廖修平充滿傳統節慶喜悅的「符號系列」經典大型三聯屏版畫「雙福」，共同占據藝博會入口處「大紙張」（BIG PAPER）黃金展位。

主辦單位特別選用了黃淑卿的水墨畫「夜八鸝」作為本屆藝博會主視覺，除了躍登展會手冊封面外，還在畢爾包市中心最軸心的格蘭大道（Gran Vía de DonDiego López de Haro）以大型看板展出宣傳。

對於這一大驚喜，策展人周芳蓮直言「主辦單位很有品味」，藝術家黃淑卿則驚呼「真的太榮幸了」。

黃淑卿告訴中央社，她熱愛賞鳥，水墨創作常以台灣鳥類做為核心元素，結合她對於人文景觀、自然生態和民俗藝術的關懷，研究主題為漢人與原住民的多元文化融合。

黃淑卿表示，「夜八鸝」以7隻黃鸝加上她本人共8隻黃鸝為主角，背景聚焦平溪線鐵道，擷取各車站元素包括平溪天燈、瑞三煤礦及猴硐等，表現台灣鐵道夜間詩意風情。

黃淑卿今天將舉辦「筆墨書寫」大師課程，現場示範書法和春聯，以紙張和筆墨為媒介、台灣文化底蘊為主軸，與觀展者近距離進行文化交流。

畢爾包藝博會是西班牙北部巴斯克自治區年度藝術盛會，旨在傳播版畫和造紙領域的研究成果，展現紙上藝術的豐富和多元性，每年匯聚來自西班牙本地和世界各地的藝術家、藝廊、版畫工坊、出版社於一堂，是當代版畫藝術的國際盛事，本屆藝博會自27日至30日在畢爾包巴斯克宮（Palacio Euskalduna）盛大舉行。