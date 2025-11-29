首屆國美進駐計畫 波蘭籍策展人盼展開國際合作

國美館今年推出首屆「國美進駐」計畫，波蘭籍策展人艾蘭特科夫斯基（Jan Elantkowski）為獲選人之一，他表示，期待能與他任職的布達佩斯路德維希當代藝術博物館能展開更多合作。

「國美進駐」計畫以研究為導向，艾蘭特科夫斯基同時是藝術史學者，他在10月27日至12月5日進駐國立台灣美術館，駐館期間除與國美館研究員交流，也拜訪館外多名台灣藝術史、文化研究及當代藝術領域的專家學者，今天發表階段性研究成果，並與彰化師範大學教授吳介祥進行交流座談。

成果發表會中，艾蘭特科夫斯基以「台灣與中東歐藝術史的重建：邊陲藝術史書寫的研究途徑比較」為主題，分享其跨地域的研究成果。他提到，他對「國美典藏」中藝術家陳世強的作品「台灣風雲」（1999）與藝術家鄭介瑋的作品「台灣時事現形記」（1996）感興趣。

艾蘭特科夫斯基說，這2件作品皆深度介入台灣社會與政治脈絡，與他的研究相契合。這次駐館讓他更清楚看見台灣藝術史的獨特性，未來期待與國美館及其任職的匈牙利布達佩斯路德維希當代藝術博物館展開更多合作。

國美館長陳貺怡透過新聞稿表示，引入國際研究者的觀點，不僅是「重建台灣藝術史」的重要策略，也是深化台灣藝術史知識體系、以比較研究法拓展其維度的必要途徑。將持續強化館藏研究的深度與廣度，並以跨國合作為目標，促進跨文化與地域的互證、對話與比較。