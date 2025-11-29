快訊

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

台中醫院130周年慶 短片回顧百年公衛足跡

中央社／ 台中29日電

衛福部台中醫院今天舉辦130週年院慶，院方製作3分鐘短片，多張老照片敘述自日治時期走來，推動公衛政策及提升醫療服務品質，走過百年、展望未來，將持續守護中部地區民眾健康。

台中醫院今天舉行130週年院慶園遊會，西非姐妹醫院迦納醫學中心也傳來生日賀電祝福，分享130歲生日喜悅。衛生福利部次長林靜儀、台中市衛生局長曾梓展也出席院慶活動。

台中醫院院長黃元德表示，台中醫院是台灣歷史最悠久的公立醫院之一，前身為1895年日本總督府台灣民政支部創設民政支部診斷所，再擴大成為「台灣總督府台中病院」，是中部最大的公立醫院，中部唯一結核病專屬醫院。光復後改隸為「台灣省立台中醫院」；2013年精省及衛生署升格更名為「衛生福利部台中醫院」。

黃元德提到，台中醫院延續「尊重生命、關懷弱勢、以客為尊」的理念，落實公醫使命，以「提升急重症服務量能，精進醫療品質與教學研究，深耕社區健康服務」的策略，來提供台中民眾「以病人為中心、社區為導向的優質照護」。

林靜儀肯定台中醫院對中部地區從急重症到長照醫療服務的貢獻，她帶領現場人士高呼「台中醫院生日快樂」。曾梓展則以3個「太多」，感謝台中醫院在疫情期間與國家公衛政策上的協助推動。

中醫 衛生局 生日

延伸閱讀

追芬普尼雞蛋流向！業者喊冤「未使用卻登名單」 嘆生意受影響

台中食安處查毒蛋…綠議員批怠惰 衛生局長動怒「勿指責認真同仁」

台中10日查獲芬普尼蛋...超標值更高 盧秀燕：中央可能不曉得外流

台中2處假日輕急症中心11月2日上路 議員質疑沒宣導

相關新聞

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

衛福部長石崇良日前被問及中配入籍時間縮短的影響，提到中國籍配偶父母，來台依親者，年齡高、健保利用率高，而國內民眾都是從年...

護理師網上買執照！專家嘆醫護人力缺、招募從寬釀禍 衛福部要查了

日前一名台南女子，在「蝦皮」購物網站，購買整套偽造護理師國考證書，及大學學位證書，至高雄榮總醫院台南分院應徵，並被錄取，...

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

華銀攜手第一社福 陪伴心智障礙家庭戶外健走

華南銀行長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，今年，由董事長陳芬蘭與副董事長...

台虎路跑吸引近3千名跑者參加 再大方送出百張機票

台灣虎航睽違5年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，今於台北市大佳河濱公園熱血開跑。賽事在秋高氣爽、微風徐徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。