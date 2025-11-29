台中醫院130周年慶 短片回顧百年公衛足跡

衛福部台中醫院今天舉辦130週年院慶，院方製作3分鐘短片，多張老照片敘述自日治時期走來，推動公衛政策及提升醫療服務品質，走過百年、展望未來，將持續守護中部地區民眾健康。

台中醫院今天舉行130週年院慶園遊會，西非姐妹醫院迦納醫學中心也傳來生日賀電祝福，分享130歲生日喜悅。衛生福利部次長林靜儀、台中市衛生局長曾梓展也出席院慶活動。

台中醫院院長黃元德表示，台中醫院是台灣歷史最悠久的公立醫院之一，前身為1895年日本總督府台灣民政支部創設民政支部診斷所，再擴大成為「台灣總督府台中病院」，是中部最大的公立醫院，中部唯一結核病專屬醫院。光復後改隸為「台灣省立台中醫院」；2013年精省及衛生署升格更名為「衛生福利部台中醫院」。

黃元德提到，台中醫院延續「尊重生命、關懷弱勢、以客為尊」的理念，落實公醫使命，以「提升急重症服務量能，精進醫療品質與教學研究，深耕社區健康服務」的策略，來提供台中民眾「以病人為中心、社區為導向的優質照護」。

林靜儀肯定台中醫院對中部地區從急重症到長照醫療服務的貢獻，她帶領現場人士高呼「台中醫院生日快樂」。曾梓展則以3個「太多」，感謝台中醫院在疫情期間與國家公衛政策上的協助推動。