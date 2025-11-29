青年指揮吳昱德補習班兼課教理化 只為一圓指揮夢

為了一圓指揮夢想，青年指揮吳昱德白天指揮管樂團，把握可以參與大師班學習的機會；晚上則化身阿德老師，在補習班兼課教國中生理化跟數學，收入支持他家中生計繼續築夢。

31歲的吳昱德日前在日內瓦國際指揮大賽，從百餘名參賽者挺進複賽成為12強中唯一亞洲人，最後雖未晉級決賽，但已是重要肯定。吳昱德說他沒有出國留學，沒有走一般培養音樂家的菁英路線，「但我想要走一條自己開創的非典型音樂之路，看看可以走多遠。」

吳昱德接受中央社記者專訪時表示，他小學加入管樂隊，老師看了看他的體態就讓他去學低音號（Tuba）。12歲時看了指揮巨擘小澤征爾帶領的維也納新年音樂會，非常欽佩，開始對指揮產生興趣。但他鋼琴基礎不扎實，聽寫能力也不夠好，只能付出再付出。

吳昱德表示，為了考音樂班，練鋼琴的時間比練低音號還多，「我將單音錄下來，睡覺時反覆播放，希望可以成為潛意識的記憶。」吳昱德一路從新店高中音樂班到北藝大音樂系，碩士師大音樂系研究所專攻指揮，至今擔任狂美交響管樂團指揮，也將繼續參加國際級指揮大賽，希望獲得好成績。

吳昱德表示，由於家庭因素，他在追尋音樂夢想的同時，也要能自立並支持家裡，「很感謝補習班願意支持我，晚上的時間用於教學，一整個白天留給音樂，出國參加大師班讓我調課，這是我能想到最能支持自己經濟獨立，並兼顧夢想的彈性工作方式。」

只要肯學習，到處都是學校。吳昱德的英文流利，全靠自學；2023年他遇到現任赫爾辛基愛樂首席指揮尤卡-佩卡·薩拉斯泰（ Yuka-Pekka Saraste），吳昱德主動開口希望薩拉斯泰成為他的導師，當時隨他到NHK交響樂團、首爾愛樂觀摩學習，有機會聽他如何排練樂團，「我覺得很幸運。」

吳昱德也獲得多位音樂家的提點，「北藝大作曲教授林梅芳跟我說，每次都要準備到最好，但是賽後就要全部忘記，不讓成績影響下一次的表現。」吳昱德說日內瓦國際指揮大賽成績揭曉那一刻，「當然很沮喪，但我只難過了一天，我知道自己還有很多不足的地方。」

指揮家簡文彬則邀吳昱德擔任今年衛武營期間歌劇「羅恩格林」助理指揮，訓練他的歌劇排練；呂紹嘉的北藝大大師班讓他知道音樂的意義，旅美指揮陳美安更在吳昱德參加日內瓦國際指揮大賽給予排練的策略建議，這些點點滴滴，都成為吳昱德進步的養分。

吳昱德表示，自己沒有出國留學的背景，但他相信只要願意學習，老天爺會開出一條路給他，「我高中就常常寄影片給我很心儀的音樂家，寄了幾十封最後只收到一封回音。」這也沒有打擊到吳昱德，「我相信熱情、自律與開放的心態，即使沒有漂亮背景，我覺得我也能有自己的光芒。」