華銀攜手第一社福 陪伴心智障礙家庭戶外健走

華南銀行長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，今年，由董事長陳芬蘭與副董事長林知延親自率領志工團隊，陪伴心智障礙者及其家人一同在中正紀念堂民主大道健走踏青並參加闖關活動，展現對弱勢家庭的關懷與支持。

活動至今已邁入第12年，每年現場都會吸引超過1,500人參加，志工們協助心智障礙者走出戶外，並陪同參加闖關遊戲，透過貼心的活動設計，除增進心智障礙者及其家人的親子互動，也讓他們享受運動樂趣並養成休閒習慣。

同時，活動設計也讓心智障礙家庭能與社會大眾交流，共同營造歡樂氛圍，提升社會對弱勢族群的理解與支持。

今年現場依舊洋溢著熱鬧的氛圍，參加民眾在健走之餘，也熱情投入趣味遊戲與義賣活動，大小朋友臉上都洋溢笑容。許多心智障礙家庭也表示，藉由活動不僅走出家門，更感受到社會滿滿的支持與溫暖，社會大眾也藉此機會更認識心智障礙家庭的需求，培養更多同理與包容。

陳芬蘭表示，ESG永續理念逐漸成為企業核心價值，華南銀行始終秉持社會企業責任的精神，長年支持第一社福推動心智障礙者全齡服務，提供從早療到雙老的完整支持，成為他們最堅實的後盾。

華南銀行秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念回饋社會，善盡企業公民的角色與責任，同時也以實際行動扶助弱勢族群，期待藉此喚起社會大眾的關注，企業的成功不僅來自業績成長，更應推動社會的良善循環。

華南銀行將持續鼓勵員工投身公益，傳承愛與關懷，透過實際行動支持弱勢族群，讓企業與社會攜手邁向共融共好，共同實踐永續發展的願景。未來也將結合更多公益資源，拓展多元服務面向，陪伴心智障礙家庭走得更長遠、更安心。