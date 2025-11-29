護理師網上買執照！專家嘆醫護人力缺、招募從寬釀禍 衛福部要查了

日前一名台南女子，在「蝦皮」購物網站，購買整套偽造護理師國考證書，及大學學位證書，至高雄榮總醫院台南分院應徵，並被錄取，引發討論。衛福部長石崇良表示，過去不曾聽過網路上可買到醫事人員執照，將請衛生局查明，為何發生這種事情，目前所有醫事人員執業登記，要由衛生局辦理，可在系統中查明證照真偽。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，因醫護人力持續短缺，各醫療院所對護理人員的招募普遍採取「從寬從速」的方式處理，只要有人願意投入就會盡快安排錄用，在此情況下容易因查核流程鬆散而出現疏漏，導致日前發生護理師疑以網購假證件應徵的事件。

洪子仁指出，現行制度其實已有查證機制，但必須確實落實，第一步是在面試前、醫院收到求職者提供的證照時，行政人員就應登入衛福部的「醫事人員查核系統」，只要輸入身分證字號後四碼與姓名，就能確認對方是否持有合法護理師證照，建議各院將此程序明訂為標準作業流程（SOP），才能避免類似事件再度發生。

護理師公會全聯會則在臉書發文表示，為防堵類似事件再次發生，醫療機構應依法聘用具考選部核發合格證書之醫事人員，落實查證流程、保障病人安全，也維護所有辛苦專業工作者的權益。醫療機構錄取護理人員之前，可主動查驗畢業證書，並於新人報到前，向其畢業學校發函查證學歷真偽，杜絕不實文件流入醫療環境。

護理師公會全聯會指出，護理人員完成執業登記後方能獨立執業，所有護理人員到職前，須經由各地衛生局完成執業登錄，衛福部醫事人員系統可即時比對資料，若使用假證書，系統無法進行執登，無法任職，且目前制度中，考選部核發合格證書後，資料即導入衛福部醫事人員系統，只要有人嘗試以不實資料辦理，系統就會自動卡關，將持續推動制度優化，也呼籲醫療機構共同把關。