台虎路跑吸引近3千名跑者參加 再大方送出百張機票

台灣虎航睽違5年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，今於台北市大佳河濱公園熱血開跑。賽事在秋高氣爽、微風徐徐的舒適天氣中展開，路跑活動成功吸引近3000位跑者與親友共同參與，台虎也大方送出100張台虎指定航點來回機票。

台虎董事長黃世惠表示，在現場看到虎迷以活力滿滿的身影出現，這股熱情與正面能量，正是台虎最想傳遞的精神。也歡迎未來能有更多的虎迷和我們一起響應tigerrun，也做為下一趟旅程儲備能量的最佳起點。

本屆路跑活動成功吸引近3000位跑者與親友共同參與，除了體驗運動熱血之外，還能感受跨越國界的音樂饗宴、草地區的悠閒氛圍與山海市集的異國美食。華航集團董事長高星潢、華信董事長陳大鈞等多位貴賓亦親臨現場共襄盛舉，活動現場更集結了28家合作夥伴與贊助商的熱情響應與大力支持，共同促成這場盛會。