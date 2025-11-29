聽新聞
0:00 / 0:00
台虎路跑吸引近3千名跑者參加 再大方送出百張機票
台灣虎航睽違5年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，今於台北市大佳河濱公園熱血開跑。賽事在秋高氣爽、微風徐徐的舒適天氣中展開，路跑活動成功吸引近3000位跑者與親友共同參與，台虎也大方送出100張台虎指定航點來回機票。
台虎董事長黃世惠表示，在現場看到虎迷以活力滿滿的身影出現，這股熱情與正面能量，正是台虎最想傳遞的精神。也歡迎未來能有更多的虎迷和我們一起響應tigerrun，也做為下一趟旅程儲備能量的最佳起點。
本屆路跑活動成功吸引近3000位跑者與親友共同參與，除了體驗運動熱血之外，還能感受跨越國界的音樂饗宴、草地區的悠閒氛圍與山海市集的異國美食。華航集團董事長高星潢、華信董事長陳大鈞等多位貴賓亦親臨現場共襄盛舉，活動現場更集結了28家合作夥伴與贊助商的熱情響應與大力支持，共同促成這場盛會。
為感謝所有熱情支持的跑者，台灣虎航除提供豐富的完賽贈品外，報名費亦可全額轉換為tigerpoints回饋金，所有跑者還可參加100張台灣虎航指定航點來回機票抽獎，且中華航空及華信航空也特別再加碼。此外，台灣虎航也積極履行企業社會責任，主動邀請日本各縣廳與自閉症藝術家高進宇一同響應公益競拍活動，競標所得將全數贈予「自然保育與環境資訊基金會」，以實際行動守護台灣生態，讓自然更美好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言