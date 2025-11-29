只等2年半成功換腎重生 5旬男直呼幸運「盼未來也能器捐傳愛」

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
55歲的陳先生因長期外食導致腎臟衰弱，3年前開始做腹膜透析，每天都在家躺床10小時讓他感到相當困擾。記者翁唯真／攝影
55歲的陳先生因長期外食導致腎臟衰弱，3年前開始做腹膜透析，每天都在家躺床10小時讓他感到相當困擾。記者翁唯真／攝影

55歲的陳先生因長期外食導致腎臟衰弱，3年前開始做腹膜透析，每天都在家躺床10小時讓他感到相當困擾，原先家人都想捐腎，但他坦言「人都是自私的」不想讓家人太過痛苦，所幸等到大愛腎臟，讓他相當感動，移植至今約4個月讓他感到生活方便並深受鼓舞，未來也將考慮器捐。

陳先生表示，等待腎臟移植期間，他因身體狀況共開了5次刀，其中4次由同位移植主治醫師處理，他感謝醫師與腹膜透析團隊的專業照顧，讓他在艱難的過程中仍能維持希望。

至於為何沒有讓家屬捐贈，他坦言「人都是自私的」，他弟弟和女兒都想捐腎，但真的不忍。原先也沒想說要登記，但在透析護理師鼓勵可以試看看的情況下，2年半就排到。

「我是最幸福的人，接到台北榮總移植外科電話時，眼淚就掉下來了。」陳先生說，每年有近9000人在等待腎臟移植，他何其幸運沒有等很久就排到，且是腎臟匹配第一順位，手術至今約4個月，大幅改善了生活品質。他說，現在人生的自由度完全不同，以前得定時在家做腹膜透析，一天要躺7到10個小時，隨時擔心感染，現在能隨時做自己想做的事。

陳先生說，他特別敬佩願意捐出器官的家屬，在失去親人的巨大悲痛中，做出讓生命延續的決定，真的非常難能可貴。得到一份大愛的禮物，希望把這樣的精神繼續延續下去，他和家人已開始討論未來器官捐贈的意願，希望能在生命終點時，像曾經幫助自己的人一樣，為他人帶來希望。

北榮外科部移植外科主任陳正彥表示，過去活體肝臟移植案例較多，不過隨著B肝相關藥物提升已有其他方式治療，因此期待肝臟移植的人減少。但台灣洗腎人口多，健保給付洗腎成本高，若能讓家屬願意移植給患者，將可大幅減少洗腎帶來的不適，也將持續推廣。

