空巴A320全球最大召修 民航局：經查國籍航空三分之二受影響

歐洲航空製造商空中巴士（Airbus）於周五（28日）宣布，將立即針對全球逾6,000架A320系列客機進行修復，成為史上規模最大的召修行動。我國交通部民航局29日說明，經初步清查，國籍航空共營運67架A320、A321客機，其中約三分之一不受影響，其餘航機均須依指令檢查與修復。

民航局表示，今日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，已第一時間通知所有擁有相關機型的國籍航空業者，並要求航空公司依照國際指令立即展開檢查及後續檢修作業。依規定，各航空公司須在30日上午8時指令生效前完成相關檢修，同時要求機組員熟悉飛控系統故障時的緊急應變程序。

外媒報導，此次召修與捷藍航空（JetBlue Airways）一架A320客機相關事件有關。該航班上月底自墨西哥坎昆飛往美國紐華克途中，曾因高度急遽下降造成乘客受傷；後續調查指稱太陽閃焰可能干擾機上系統，促使空巴決定將相關航機軟體回復至較早版本。

民航局強調，航空公司若因檢修需調整航班，應立即告知旅客並妥善處理後續權益，降低影響。局方也將持續掌握各航企檢修進度，確保適航安全。