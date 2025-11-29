快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

聽新聞
0:00 / 0:00

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

中央社／ 台北29日電
氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將增強，3日起明顯降溫。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將增強，3日起明顯降溫。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將增強，3日起明顯降溫。

相較於今天各地晴朗的好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁今天告訴中央社記者，明天至12月1日水氣逐漸增多，各地雨量增加，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨、西半部地區也有零星短暫雨。

根據中央氣象署天氣概況，12月1日晚間起至2日白天桃園以北及東北部地區也有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於氣溫部分，鄭傑仁說，由於東北季風偏弱，與今天相較無明顯變化，明、後天清晨低溫約在攝氏18至20度，高溫約25至26度。

不過，鄭傑仁表示，12月2日晚間起東北季風增強，天氣有明顯變化，12月3日、12月4日氣溫下降，北部、中部凌晨低溫約15至17度、南部則18至19度，相較於明後天的低溫約有3至4度的降幅；高溫部分，北部地區可能不到20度。

氣象署也表示，12月3日、12月4日受東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，12月5日、12月6日東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

東北季風 恆春 氣象署

延伸閱讀

把握好天氣！下周二晚起轉濕冷 北部、宜蘭白天高溫掉到1字頭

今起3天全台大回暖 下周二東北季風南下低溫掉回1字頭

未來2周天氣展望 東北季風這時增強…迎風面地區降溫

把握好天氣！29日各地晴到多雲 下周東北季風再增強

相關新聞

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

衛福部長石崇良日前被問及中配入籍時間縮短的影響，提到中國籍配偶父母，來台依親者，年齡高、健保利用率高，而國內民眾都是從年...

護理師網上買執照！專家嘆醫護人力缺、招募從寬釀禍 衛福部要查了

日前一名台南女子，在「蝦皮」購物網站，購買整套偽造護理師國考證書，及大學學位證書，至高雄榮總醫院台南分院應徵，並被錄取，...

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將...

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅...

吃不到伊比利豬！ 西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（SAF），已通報世界動物衛生組織（WOAH）。又西班...

華銀攜手第一社福 陪伴心智障礙家庭戶外健走

華南銀行長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，今年，由董事長陳芬蘭與副董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。