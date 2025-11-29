快訊

地方財政吃緊…電動車免牌照稅再延5年 新北挺政策「但要中央補稅損」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年。本報資料照

電動車免徵牌照稅政策即將在今年底到期，行政院日前通過「使用牌照稅法」修正草案，擬再延長5年，全案預計年底完成三讀。地方稅負沉重，新北市表態支持政策方向，但直言若中央不補貼，地方財政壓力將更吃緊，據估未來5年稅損恐再增38億元。

新北市財政局指出，自2012年起實施電動車免徵使用牌照稅，至今已邁入第14年，累計造成新北市稅損達11.7億元。近四年來，市內電動車數量年平均成長率達82%，免稅金額也以近80%的速度攀升。若政策再延長至119年，預估免稅金額將以年增20%的速度持續上升，未來稅損恐再增加38億元。

財政局表示，免徵牌照稅為中央為達成2050淨零排放與推動能源轉型的重要手段，地方政府全力支持政策方向，但提醒免稅政策不應成為地方單方面「埋單」的結果，應由中央統一規劃補貼機制，以免不同縣市間出現租稅待遇不一致、造成居民不公平。

新北市財政局長陳榮貴表示，「我們支持免稅政策，但稅損就是要補給我們。」他指出，財政部曾徵詢21縣市意見，幾乎所有縣市都支持續行免稅，許多地方政府也都認為應由中央能源主管機關負責補足損失。

「這項政策已施行14年，若中央打算繼續推動，地方當然配合，但稅損應該要補給我們。」陳榮貴強調，淨零與能源轉型是全國政策目標，不應讓地方在推動過程中財源受限、影響其他公共建設支出。

財政 電動 新北 牌照稅

