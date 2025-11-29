快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

聽新聞
0:00 / 0:00

吃不到伊比利豬！ 西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟，國人若違規輸入豬肉製品將受重罰。記者黃仲明/攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟，國人若違規輸入豬肉製品將受重罰。記者黃仲明/攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（SAF），已通報世界動物衛生組織（WOAH）。又西班牙可與台灣直接通郵，應變中心呼籲國人切勿自非洲豬瘟國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入首次即裁處20萬罰鍰，第二次以上裁處100萬，以快遞或貨運輸入，最重可處七年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰鍰。

應變中心表示，西班牙11月28發布新聞稿，該國11月26日於巴塞隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為ASF。依據WOAH疫情通報，該國先前最後一例發生在83年9月，這是清淨以來首次檢出ASF。

農業部今日公告將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入，違者處以退運或銷燬。又西班牙112年至114年分別輸入2萬5452、1萬6019及1萬7384公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大，應變中心呼籲進口業者務必遵守檢疫規定。

農業部防檢署於今日將西班牙列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心也提醒國人，10月下旬於台中市梧棲區發生ASF疫情業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入ASF非疫區國家，民眾若違規自ASF發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響養豬產業發展，凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，呼籲國人應遵守動植物邊境管制規定。

豬肉 西班牙 非洲豬瘟

延伸閱讀

西班牙30年首見非洲豬瘟病例 英國暫停進口西班牙豬肉

歐盟最大豬肉產國西班牙出現非洲豬瘟 31年來首見

西班牙爆非洲豬瘟疫情 對中國豬肉出口全面喊停

台肥董座風波後 今公告「吳音寧婉拒董事」農業部低調不回應

相關新聞

吃不到伊比利豬！ 西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（SAF），已通報世界動物衛生組織（WOAH）。又西班...

「桃園誌」封面印舒華太香！黃牛狂拿轉售牟利 市府出狠招抵制

桃園市政府推廣在地觀光，邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任大使，周邊產品颳起蒐集旋風，不僅介紹景點的限量小卡搶手，市府免...

影／十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈 遊客大讚：拍照較好看

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐...

高齡換照新制明年5月上路 沈文程紫南宮快閃示範「70歲先來換」

高齡換照新制將於明年5月上路，台中區監理所南投監理站今天在竹山紫南宮舉辦快閃活動，邀請深受長者喜愛的藝人沈文程與民眾互動...

68歲榮民器捐救5人 讓愛不離開 女兒感謝「一技術」讓爸爸完整

68歲的章姓榮民今年突然倒下，被診斷左大腦幾乎壞死，其他部位也受損嚴重，醫師告訴張姓榮民女兒就算救回來，只會是植物人。章...

台鐵個人每日訂票上限提高至9張 擬115年1月實施

現行台鐵預約訂票，一般個人訂票每人（每個身分證字號）每乘車日最多可預訂6張乘車票，因應旅客需求，台鐵規劃，未來將上限提高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。