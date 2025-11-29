吃不到伊比利豬！ 西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（SAF），已通報世界動物衛生組織（WOAH）。又西班牙可與台灣直接通郵，應變中心呼籲國人切勿自非洲豬瘟國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入首次即裁處20萬罰鍰，第二次以上裁處100萬，以快遞或貨運輸入，最重可處七年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰鍰。

應變中心表示，西班牙11月28發布新聞稿，該國11月26日於巴塞隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為ASF。依據WOAH疫情通報，該國先前最後一例發生在83年9月，這是清淨以來首次檢出ASF。

農業部今日公告將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入，違者處以退運或銷燬。又西班牙112年至114年分別輸入2萬5452、1萬6019及1萬7384公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大，應變中心呼籲進口業者務必遵守檢疫規定。

農業部防檢署於今日將西班牙列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心也提醒國人，10月下旬於台中市梧棲區發生ASF疫情業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入ASF非疫區國家，民眾若違規自ASF發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響養豬產業發展，凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，呼籲國人應遵守動植物邊境管制規定。