研究：運動延緩失智 球類、雙重任務訓練更有效

中央社／ 台北29日電

全球失智人口突破5500萬，運動被視為延緩失智的策略之一。台師大特聘教授洪聰敏今天指出，球類、雙重任務訓練等須專注、反應的運動，比單純重複性、機械性的運動更有效。

台灣師範大學、中華民國體育學會今天舉辦「運動科學暨老化前瞻論壇」，聚焦以運動科學延緩衰弱、預防失能與失智等的最新實證成果。

台師大體育與運動科學系特聘教授洪聰敏指出，執行功能（Executive Function，EF）退化是失智最核心的早期徵兆，包含抑制控制、專注、錯誤監控與行為調節。

他指出，前額葉是執行功能的主要神經區域，但會隨年齡老化與大腦萎縮而逐漸衰退。若不及早介入，高齡者將更容易出現衝動行為、情緒失控、抗拒照護等問題。

洪聰敏表示，約45%的失智風險與可調整因子有關，運動扮演極高附加價值的保護角色。近十年腦神經科學研究一致指出，具「認知刺激」的運動最能強化前額葉，提升神經可塑性。

因此，需要專注、決策、錯誤偵測、節奏反應或複雜動作序列的運動，如雙重任務訓練（指要求同時執行2項不同任務的訓練）與球類運動，都比單純重複性、機械性的運動，更能提高執行功能。

「只要大腦還在運作，就永遠有希望。運動，是每個年齡層最公平、最具效益的腦力增強工具。」洪聰敏強調，人類的大腦具備可塑性，只要持續運動，並加入認知挑戰，就能提升認知儲備，未來即便罹患失智，也能維持較佳的功能。

今天的論壇中，體育與運動科學系教授劉宏文也分享肌少症的最新研究成果。他指出，肌肉衰退在中年就會出現，且目前沒有有效藥物。中到高強度的阻力訓練，是科學證實最能直接提升肌力與肌肉量的方式。

劉宏文指出，常見訓練包含主要肌群設計的基礎動作，如腿推、腿屈伸、划船、胸推、肩推、核心穩定等，透過週期性與漸進式負荷刺激，有助於強化神經肌肉適應並改善日常功能。

運動 神經科學 失智

