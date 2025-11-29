華航舉辦「動物方城市 2」電影特映會公益團體暖心共賞

華航推出台灣首架「動物方城市 2 主題彩繪機」，掀起搶搭熱潮，29日於台北松仁威秀影城舉辦華航「動物方城市 2」電影特映會，攜手桃園在地的家扶中心、睦祥育幼院、溪海國小、百吉國小、福安國小、三民國小，以及多次代表台灣出賽屢獲佳績的瑞星舞蹈協會，邀請近4百位大小朋友共賞迪士尼最新動畫電影，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘也親臨現場，希望透過電影傳遞的正面力量，鼓勵觀影者勇敢追夢，現場氣氛歡樂，溫馨滿盈。

為增加觀影體驗，華航特地於影城一樓設置華航「動物方城市 2 主題彩繪機」造型氣球，營造趣味互動，吸引民眾爭相拍照打卡留念，影廳內更布置電影主題背板，讓所有前來觀影的大小朋友更加沉浸於電影氛圍之中，同時也提供精美的華航「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬禮包。此外，電影特映會期間，首播華航「動物方城市 2 主題彩繪機」紀錄影片，與觀影者分享華航跨界合作的創意成果與喜悅，也讓觀眾感受到滿滿的溫情，展現華航以實際行動回饋社會的承諾。

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」本月正式啟航，主要派飛洛杉磯航線，日後也將飛往安大略、曼谷、東京及大阪等熱門航點，從報到櫃台至機上服務，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每處細節都能感受到設計巧思，機上影視娛樂更帶旅客重溫首集電影，陪伴旅客航向夢想天際，在每趟飛行中找到屬於自己的快樂與感動。