快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

華航舉辦「動物方城市 2」電影特映會公益團體暖心共賞

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航今明兩日於台北松仁威秀影城舉辦迪士尼「動物方城市2」電影「動物方城市 2 主題彩繪機」造型氣球，吸引民眾爭相拍照打卡留念。黃淑惠攝
華航今明兩日於台北松仁威秀影城舉辦迪士尼「動物方城市2」電影「動物方城市 2 主題彩繪機」造型氣球，吸引民眾爭相拍照打卡留念。黃淑惠攝

華航推出台灣首架「動物方城市 2 主題彩繪機」，掀起搶搭熱潮，29日於台北松仁威秀影城舉辦華航「動物方城市 2」電影特映會，攜手桃園在地的家扶中心、睦祥育幼院、溪海國小、百吉國小、福安國小、三民國小，以及多次代表台灣出賽屢獲佳績的瑞星舞蹈協會，邀請近4百位大小朋友共賞迪士尼最新動畫電影，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘也親臨現場，希望透過電影傳遞的正面力量，鼓勵觀影者勇敢追夢，現場氣氛歡樂，溫馨滿盈。

為增加觀影體驗，華航特地於影城一樓設置華航「動物方城市 2 主題彩繪機」造型氣球，營造趣味互動，吸引民眾爭相拍照打卡留念，影廳內更布置電影主題背板，讓所有前來觀影的大小朋友更加沉浸於電影氛圍之中，同時也提供精美的華航「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬禮包。此外，電影特映會期間，首播華航「動物方城市 2 主題彩繪機」紀錄影片，與觀影者分享華航跨界合作的創意成果與喜悅，也讓觀眾感受到滿滿的溫情，展現華航以實際行動回饋社會的承諾。

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」本月正式啟航，主要派飛洛杉磯航線，日後也將飛往安大略、曼谷、東京及大阪等熱門航點，從報到櫃台至機上服務，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每處細節都能感受到設計巧思，機上影視娛樂更帶旅客重溫首集電影，陪伴旅客航向夢想天際，在每趟飛行中找到屬於自己的快樂與感動。

華航深耕企業永續，持續推動多元的公益活動回饋社會，包括公益體育營、偏鄉教育及文化交流等，並與桃園在地的公益單位與學校保持密切合作；本次特映會透過航空品牌與影視文化結合，電影主要精神與華航「勇敢、希望、關懷」公益理念契合，希望藉此鼓勵每位參與者勇於逐夢。未來華航將繼續深化ESG行動，將服務精神延伸至更多社會角落，善盡企業社會責任。

華航「動物方城市2」電影特映會董事長高星潢說，華航要把快樂跟感動帶到世界每一個角落。黃淑惠攝
華航「動物方城市2」電影特映會董事長高星潢說，華航要把快樂跟感動帶到世界每一個角落。黃淑惠攝
華航今舉辦迪士尼「動物方城市2」電影特映會，攜手桃園在地的家扶中心及多次代表台灣出賽屢獲佳績的瑞星舞蹈協會共賞，華航董事長高星潢(二排右4)、總經理陳漢銘(二排右3)也蒞臨同樂。華航提供
華航今舉辦迪士尼「動物方城市2」電影特映會，攜手桃園在地的家扶中心及多次代表台灣出賽屢獲佳績的瑞星舞蹈協會共賞，華航董事長高星潢(二排右4)、總經理陳漢銘(二排右3)也蒞臨同樂。華航提供
華航今明兩日於台北松仁威秀影城舉辦迪士尼「動物方城市2」電影特映會。黃淑惠攝
華航今明兩日於台北松仁威秀影城舉辦迪士尼「動物方城市2」電影特映會。黃淑惠攝
華航今日舉辦迪士尼「動物方城市2」電影特映會，邀公益團體共賞，華航總經理陳漢銘與小朋友合影。黃淑惠攝
華航今日舉辦迪士尼「動物方城市2」電影特映會，邀公益團體共賞，華航總經理陳漢銘與小朋友合影。黃淑惠攝

華航 電影 動物

延伸閱讀

55年最大規模！空巴要求6千架A320客機緊急維修 國籍航空影響一次看

新濠影滙10周年 推出實力派電影盛典

戴眼罩「看」電影！《突破：三千米的泳氣》邀請大家感受

中華信評：華航新機採購計劃將壓縮財務緩衝空間

相關新聞

吃不到伊比利豬！ 西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（SAF），已通報世界動物衛生組織（WOAH）。又西班...

「桃園誌」封面印舒華太香！黃牛狂拿轉售牟利 市府出狠招抵制

桃園市政府推廣在地觀光，邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任大使，周邊產品颳起蒐集旋風，不僅介紹景點的限量小卡搶手，市府免...

影／十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈 遊客大讚：拍照較好看

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐...

高齡換照新制明年5月上路 沈文程紫南宮快閃示範「70歲先來換」

高齡換照新制將於明年5月上路，台中區監理所南投監理站今天在竹山紫南宮舉辦快閃活動，邀請深受長者喜愛的藝人沈文程與民眾互動...

68歲榮民器捐救5人 讓愛不離開 女兒感謝「一技術」讓爸爸完整

68歲的章姓榮民今年突然倒下，被診斷左大腦幾乎壞死，其他部位也受損嚴重，醫師告訴張姓榮民女兒就算救回來，只會是植物人。章...

台鐵個人每日訂票上限提高至9張 擬115年1月實施

現行台鐵預約訂票，一般個人訂票每人（每個身分證字號）每乘車日最多可預訂6張乘車票，因應旅客需求，台鐵規劃，未來將上限提高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。