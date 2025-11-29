高齡換照新制明年5月上路 沈文程紫南宮快閃示範「70歲先來換」

高齡換照新制將於明年5月上路，台中區監理所南投監理站今天在竹山紫南宮舉辦快閃活動，邀請深受長者喜愛的藝人沈文程與民眾互動，並表示他將在明年5月1日率先換照，親身解說換照流程。交通部強調，分級關懷與把關是交通政策核心，70歲以上長者明年起依通知再換照即可。

南投監理站在紫南宮舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，沈文程親切與長輩面對面交流，透過輕鬆互動協助民眾理解制度變革，吸引許多長者圍觀參與。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，長者出門需求增加，交通安全更需被正視；新制規定駕駛人年滿70歲需換照，完備體格檢查、免費安全教育及危險感知體驗後即可換發駕照，效期至75歲。75歲以上長者則維持每3年換照一次，以分級關懷為核心，盼讓長輩開車更安心，家屬也更放心。

吳東凌指出，政府有責任走進地方、用簡單語言講清楚政策，交通部在全國規畫6場代言人快閃活動，希望讓高齡換照制度不再生硬，協助長輩守護自身安全。

沈文程也分享換照流程與自身感受，並透露自己將在明年5月1日「率先換照」，引起現場長輩熱烈響應，氣氛溫暖又活力十足。