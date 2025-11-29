快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

高齡換照新制明年5月上路 沈文程紫南宮快閃示範「70歲先來換」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投監理站今天在紫南宮舉辦高齡換照代言人快閃活動，藝人沈文程現身說法，高齡換照新制明年5月上路。圖／南投監理站提供
高齡換照新制將於明年5月上路，台中區監理所南投監理站今天在竹山紫南宮舉辦快閃活動，邀請深受長者喜愛的藝人沈文程與民眾互動，並表示他將在明年5月1日率先換照，親身解說換照流程。交通部強調，分級關懷與把關是交通政策核心，70歲以上長者明年起依通知再換照即可。

南投監理站在紫南宮舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，沈文程親切與長輩面對面交流，透過輕鬆互動協助民眾理解制度變革，吸引許多長者圍觀參與。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，長者出門需求增加，交通安全更需被正視；新制規定駕駛人年滿70歲需換照，完備體格檢查、免費安全教育及危險感知體驗後即可換發駕照，效期至75歲。75歲以上長者則維持每3年換照一次，以分級關懷為核心，盼讓長輩開車更安心，家屬也更放心。

吳東凌指出，政府有責任走進地方、用簡單語言講清楚政策，交通部在全國規畫6場代言人快閃活動，希望讓高齡換照制度不再生硬，協助長輩守護自身安全。

沈文程也分享換照流程與自身感受，並透露自己將在明年5月1日「率先換照」，引起現場長輩熱烈響應，氣氛溫暖又活力十足。

南投監理站提醒，高齡換照不是越早越好，各監理所、站會主動寄發通知書；明年5月起，滿70歲的民眾收到通知再換照即可，無須提前要求換照，避免造成排擠或不便。

藝人沈文程（右）強調，明年5月1日他將率先換照，開車更安心。圖／南投監理站提供
南投監理站在紫南宮宣導高齡換照新制，民眾參與踴躍。圖／南投監理站提供
南投監理站今天在紫南宮舉辦高齡換照代言人快閃活動，藝人沈文程現身說法，高齡換照新制明年5月上路。圖／南投監理站提供
長輩 監理站 紫南宮 南投 高齡駕駛

