聽新聞
0:00 / 0:00
高齡換照新制明年5月上路 沈文程紫南宮快閃示範「70歲先來換」
高齡換照新制將於明年5月上路，台中區監理所南投監理站今天在竹山紫南宮舉辦快閃活動，邀請深受長者喜愛的藝人沈文程與民眾互動，並表示他將在明年5月1日率先換照，親身解說換照流程。交通部強調，分級關懷與把關是交通政策核心，70歲以上長者明年起依通知再換照即可。
南投監理站在紫南宮舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，沈文程親切與長輩面對面交流，透過輕鬆互動協助民眾理解制度變革，吸引許多長者圍觀參與。
交通部路政及道安司長吳東凌表示，長者出門需求增加，交通安全更需被正視；新制規定駕駛人年滿70歲需換照，完備體格檢查、免費安全教育及危險感知體驗後即可換發駕照，效期至75歲。75歲以上長者則維持每3年換照一次，以分級關懷為核心，盼讓長輩開車更安心，家屬也更放心。
吳東凌指出，政府有責任走進地方、用簡單語言講清楚政策，交通部在全國規畫6場代言人快閃活動，希望讓高齡換照制度不再生硬，協助長輩守護自身安全。
沈文程也分享換照流程與自身感受，並透露自己將在明年5月1日「率先換照」，引起現場長輩熱烈響應，氣氛溫暖又活力十足。
南投監理站提醒，高齡換照不是越早越好，各監理所、站會主動寄發通知書；明年5月起，滿70歲的民眾收到通知再換照即可，無須提前要求換照，避免造成排擠或不便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言