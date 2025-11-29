72歲翁久坐少動藏隱憂 檢測驚見肌少骨鬆警訊

快訊

中央社／ 台中29日電

72歲林姓老翁長期久坐、少運動，他自認平常能走能動「應該沒什麼問題」。今天參加亞大醫院舉辦樂齡嘉年華，接受身體組成與骨質檢測後，發現肌肉量偏低且骨密度呈現警示值。

亞洲大學附屬醫院今天在霧峰區農會廣場，舉辦「樂齡老化暨健康促進嘉年華」並發布新聞稿。神經醫學中心副院長林志隆指出，距離台灣邁入超高齡社會、老年人口數僅一步之遙。如何活得長、活得好，是必須正視的問題，也是當下政府推動「國家希望工程」的重要目標之一。

林志隆表示，部分長輩對自身身體變化不敏感，認為不痛就不需要檢查，或欠缺正確飲食及運動習慣，沒意識身體狀況逐漸走下坡。醫療團隊主動走進社區，提升長者的諮詢意願，以「動得輕鬆、吃得健康、檢得安心」為核心，希望讓長者在輕鬆的環境中，接受正確的健康衛教資訊。

活動現場吸引許多民眾參與。72歲林姓老翁自認平常能走能動，在家屬鼓勵下接受身體組成與骨質檢測後，發現肌肉量偏低且骨密度呈現警示值。他驚覺長期久坐、鮮少運動的習慣已讓骨質與肌力默默流失，他笑說，被「抓」來檢查反而是好事。

68歲張阿姨因為近期常覺得疲倦、體重下降，以為只是睡不好，聽完講座後，決定加入B、C型肝炎與糞便篩檢，確認肝臟或腸道是否出現異常警訊。

主辦單位邀請復健科物理治療師帶領「樂齡拉伸運動」，社區醫學中心護理師提醒民眾久坐、睡眠不足、吃得太油或蔬果不足，都會讓身體在無聲中累積負擔；精神科醫師提到，若家中長輩出現情緒不穩、睡眠障礙或依賴酒精舒緩不適，應及早就醫；中醫團隊分享「順應季節、三餐規律、情緒平衡」的重要性。

