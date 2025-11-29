聽新聞
西班牙爆非洲豬瘟 應變中心籲勿寄豬肉產品來台
非洲豬瘟中央災害應變中心今天說，西班牙通報發生非洲豬瘟疫情，由於西班牙與台灣可直接通郵，籲民眾勿攜帶或用郵包寄送豬肉產品來台，首次違規將裁罰新台幣20萬元。
非洲豬瘟中央災害應變中心今天發布新聞稿指出，西班牙28日在其官方網站發布新聞稿，該國26日在巴賽隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為非洲豬瘟（ASF）。
應變中心說，依據世界動物衛生組織（WOAH）疫情通報，西班牙先前最後一例發生在83年9月，這是清淨以來首次檢出ASF，顯見國際間非洲豬瘟疫情仍不斷升溫，病毒傳播風險不可輕忽。
應變中心指出，農業部今天已公告將西班牙從非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品今日起裝船（機）起運者禁止輸入台灣，違者將處以退運或銷毀。
根據統計，西班牙112年至114年分別輸入2萬5452、1萬6019及1萬7384公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大；應變中心呼籲，進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。
應變中心也說，西班牙與台灣間目前無直接通航，但可直接通郵，仍具有疫情傳入風險，防檢署已將西班牙列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，後續將與各邊境檢疫機關在邊境加強檢疫。
應變中心強調，台灣10月下旬在台中市梧棲區發生非洲豬瘟疫情已經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入非洲豬瘟非疫區國家，民眾如果違規從非洲豬瘟發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，進而影響台灣養豬產業發展，只要查獲將以零容忍態度重罰，呼籲民眾遵守動植物邊境管制規定。
