「桃園誌」封面印舒華太香！黃牛狂拿轉售牟利 市府出狠招抵制

桃園市政府推廣在地觀光，邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任大使，周邊產品颳起蒐集旋風，不僅介紹景點的限量小卡搶手，市府免費刊物「桃園誌」最新一期以舒華做封面，網路也喊到1本70元；市府表示，此舉已嚴重影響市民索閱權益，已加印抵制販賣行為。

i-dle成員舒華出身桃園楊梅，今年10月與桃園市政府合作擔任觀光大使，陸續走訪大溪老街、小烏來風景區與橫山書法藝術館，留下美麗身影，而照片和景點介紹印在一起的小卡也在粉絲之間掀起討論，不少其他縣市民眾為了蒐集，特地到桃園住宿參加活動兌換。

不僅小卡颳旋風，市府第107期「桃園誌」以舒華為封面，也成民眾蒐集對象，但有不肖人士以60元到80元不等價格在網路兜售刊物，也有人在網路販售一套3張的舒華小卡，一套要價650元，還強調「買小卡送桃園誌」。

對此，桃園市新聞處表達嚴正關切，強調刊物非買賣商品，雖然民眾免費取得後即享有所有權，但若有人未轉售而大量索取，不僅違背刊物初衷，也會損及其他讀者權益，偏離市府推動市刊的公共目的。