「桃園誌」封面印舒華太香！黃牛狂拿轉售牟利 市府出狠招抵制
桃園市政府推廣在地觀光，邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任大使，周邊產品颳起蒐集旋風，不僅介紹景點的限量小卡搶手，市府免費刊物「桃園誌」最新一期以舒華做封面，網路也喊到1本70元；市府表示，此舉已嚴重影響市民索閱權益，已加印抵制販賣行為。
i-dle成員舒華出身桃園楊梅，今年10月與桃園市政府合作擔任觀光大使，陸續走訪大溪老街、小烏來風景區與橫山書法藝術館，留下美麗身影，而照片和景點介紹印在一起的小卡也在粉絲之間掀起討論，不少其他縣市民眾為了蒐集，特地到桃園住宿參加活動兌換。
不僅小卡颳旋風，市府第107期「桃園誌」以舒華為封面，也成民眾蒐集對象，但有不肖人士以60元到80元不等價格在網路兜售刊物，也有人在網路販售一套3張的舒華小卡，一套要價650元，還強調「買小卡送桃園誌」。
對此，桃園市新聞處表達嚴正關切，強調刊物非買賣商品，雖然民眾免費取得後即享有所有權，但若有人未轉售而大量索取，不僅違背刊物初衷，也會損及其他讀者權益，偏離市府推動市刊的公共目的。
新聞處表示，為回應讀者需求，市府決定再版加印，民眾可於市府後棟1樓志工服務台、桃園火車站旅遊服務中心與高鐵桃園站旅遊服務中心免費索取。另外，刊物響應永續環保，民眾在市府的墊子書平台、Readmoo、Hyread和樂天KOBO等電子書平台也能查閱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言