影／十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈 遊客大讚：拍照較好看

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
十分、平溪、菁桐試辦鐵路合法放天燈，遊客：不會被罰也不怕火車來。記者游明煌／攝影
十分、平溪、菁桐試辦鐵路合法放天燈，遊客：不會被罰也不怕火車來。記者游明煌／攝影

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐地區合法在鐵道路施放天燈。今天周六，十分老街鐵道上午有不少觀光客，遊客說，「很好啊，不會被罰，也不怕有火車來。」

一名天燈業者說，雖然目前只是試辦，但還是很好，周六日可以合法在鐵道上放天燈，安全許多，火車行駛和放天燈本來應該就可以共用鐵道，應該要修鐵路法，只要台鐵有配套措施，讓火車和天燈觀光產業並存，共同發展。

今天到十分鐵道的一名男性觀光客說，現在因為平溪線損壞試辦合法在鐵道放天燈，這樣很好，可以帶動觀光，畢竟鐵道就在老街旁，只要管制得宜，在特定時段、特定區域合法放天燈，觀光客都十分贊成。

「來十分、平溪玩就是要放天燈，在鐵路上並沒有什麼危險，這是觀光客所期待的，拍起來也比較好看。」一名女觀光客表示。

台鐵公司表示，平溪線停駛期間試辦開放十分、平溪、菁桐地區施放天燈，開放時間為將自今天起至明年1月4日，每周六日及明年1月1日、2日元旦假期，每日早上8時至下午8時。

開放施放天燈範圍包括十分K6+160~K6+260（約十分街67號前~十分街113號前）、平溪K11+200~K11+230（中華街14-1號~中華街28號）及菁桐K12+850~K12+980（菁桐天燈館後方~菁桐街113號）。

十分、平溪、菁桐試辦鐵路合法放天燈，遊客：不會被罰也不怕火車來。記者游明煌／攝影
十分、平溪、菁桐試辦鐵路合法放天燈，遊客：不會被罰也不怕火車來。記者游明煌／攝影

