首例人感染H5N5死亡 專家：尚難大流行仍需防範

美國出現全球首例人類感染「H5N5」禽流感死亡個案，專家指出，屬偶發案例，大流行機會不高，但禽流感病毒正不斷外溢至其他如食肉或雜食動物，勢必要採取行動防範。

台灣在2014年把新型A型流感列為第五類傳染病，是指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類、牛或豬等動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

近期美國華盛頓州1名居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。台灣科技媒體中心（SMC）近日邀請專家就這起個案提供專業意見。

國立中興大學微生物暨公衛所、合聘微生物基因體學程與醫學院教授兼任健康一體中心主任趙黛瑜說明，人類的季節流感或是新型流感病毒都源自於候鳥，這起案件屬於偶發案例，發生大流行的機會不高。應是病毒透過候鳥傳給雞後，再傳給人所致。

趙黛瑜指出，全世界發生人類感染禽流感病毒案例最多的，分別是1997年在香港爆發流行的H5N1，以及只出現在中國的H7N9，其餘亞型都屬於沒有人傳人的案例。

值得注意的是，趙黛瑜提醒，禽流感病毒正不斷外溢至其他動物，包括食肉性或雜食性野生動物，甚至是海中哺乳類動物，勢必要採取行動避免禽流感大流行。

國立中興大學獸醫學院微生物暨公共衛生研究所特聘教授張伯俊則解釋，判定禽流感是否具有人傳人能力，需由以下證據研判，包括從不同感染者身上，分離出高度相似的病毒基因序列；出現家庭群聚、社區或醫院內的傳播鏈；病毒出現適應哺乳類的關鍵突變，能使病毒更好地適應並在哺乳類體內有效複製。

張伯俊強調，季節性人類流感病毒即便傳染到禽類，也不會立即轉變成禽流感，需長期、多步驟演化，非一蹴可幾。