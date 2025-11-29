快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

首例人感染H5N5死亡 專家：尚難大流行仍需防範

中央社／ 台北29日電

美國出現全球首例人類感染「H5N5」禽流感死亡個案，專家指出，屬偶發案例，大流行機會不高，但禽流感病毒正不斷外溢至其他如食肉或雜食動物，勢必要採取行動防範。

台灣在2014年把新型A型流感列為第五類傳染病，是指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類、牛或豬等動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

近期美國華盛頓州1名居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。台灣科技媒體中心（SMC）近日邀請專家就這起個案提供專業意見。

國立中興大學微生物暨公衛所、合聘微生物基因體學程與醫學院教授兼任健康一體中心主任趙黛瑜說明，人類的季節流感或是新型流感病毒都源自於候鳥，這起案件屬於偶發案例，發生大流行的機會不高。應是病毒透過候鳥傳給雞後，再傳給人所致。

趙黛瑜指出，全世界發生人類感染禽流感病毒案例最多的，分別是1997年在香港爆發流行的H5N1，以及只出現在中國的H7N9，其餘亞型都屬於沒有人傳人的案例。

值得注意的是，趙黛瑜提醒，禽流感病毒正不斷外溢至其他動物，包括食肉性或雜食性野生動物，甚至是海中哺乳類動物，勢必要採取行動避免禽流感大流行。

國立中興大學獸醫學院微生物暨公共衛生研究所特聘教授張伯俊則解釋，判定禽流感是否具有人傳人能力，需由以下證據研判，包括從不同感染者身上，分離出高度相似的病毒基因序列；出現家庭群聚、社區或醫院內的傳播鏈；病毒出現適應哺乳類的關鍵突變，能使病毒更好地適應並在哺乳類體內有效複製。

張伯俊強調，季節性人類流感病毒即便傳染到禽類，也不會立即轉變成禽流感，需長期、多步驟演化，非一蹴可幾。

禽流感 流感病毒 動物

延伸閱讀

齊柏林衛星升空 AIT：美台攜手探索宇宙 為人類創造光明未來

彰化彰南路行人庇護島連11撞！專家：狹長路口較難估路徑

大阪世博人類自動洗澡機在日本開賣 每台要價1200萬元

腦力體力一起UP！ 研究：重訓40分鐘就能提升腦力

相關新聞

吃不到伊比利豬！ 西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（SAF），已通報世界動物衛生組織（WOAH）。又西班...

「桃園誌」封面印舒華太香！黃牛狂拿轉售牟利 市府出狠招抵制

桃園市政府推廣在地觀光，邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任大使，周邊產品颳起蒐集旋風，不僅介紹景點的限量小卡搶手，市府免...

影／十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈 遊客大讚：拍照較好看

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐...

高齡換照新制明年5月上路 沈文程紫南宮快閃示範「70歲先來換」

高齡換照新制將於明年5月上路，台中區監理所南投監理站今天在竹山紫南宮舉辦快閃活動，邀請深受長者喜愛的藝人沈文程與民眾互動...

68歲榮民器捐救5人 讓愛不離開 女兒感謝「一技術」讓爸爸完整

68歲的章姓榮民今年突然倒下，被診斷左大腦幾乎壞死，其他部位也受損嚴重，醫師告訴張姓榮民女兒就算救回來，只會是植物人。章...

台鐵個人每日訂票上限提高至9張 擬115年1月實施

現行台鐵預約訂票，一般個人訂票每人（每個身分證字號）每乘車日最多可預訂6張乘車票，因應旅客需求，台鐵規劃，未來將上限提高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。