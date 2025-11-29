低溫報到玉山結冰 玉管處揭露過去兩年雪季事故高達47起

玉山昨天氣溫遽降，高山地區地面結冰。過去兩年雪季，玉山國家公園分別發生23起及24起山域事故，甚至出現墜谷死亡案例。玉管處提醒，缺乏雪地裝備或體能不足者，務必延期或折返，安全撤退才是負責的選擇。

玉管處表示，昨天清晨，玉山園區高山地區出現嚴寒天氣，海拔較高路段路面濕滑結冰。今天有山友走主峰步道，到達風口路段時，不只寒風刺骨，步道更因結冰濕滑難行，都主動下撤回到排雲山莊。

玉管處指出，高山雪季路段積雪厚且結冰，碎石坡與風口段尤為危險。山友若缺乏雪地攀登經驗，行走每一步都充滿險象，冰爪與登山杖若使用不熟練，極易滑倒、跌落。韋樹德表示，主峰風口段已有多名山友因路面結冰而選擇折返，顯示高山環境嚴酷，非經驗豐富者可輕易挑戰。

歷年雪季事故統計顯示，民國112年12月至113年2月，園區發生23起山域事故；113年12月至114年2月則有24起。尤其今年罕見3月大雪，兩名山友在主峰往北峰碎石坡，不慎墜谷380公尺，遺體被積雪掩埋。事故分析指出，多數災害與雪地裝備不足、經驗欠缺及惡劣地形密切相關。