快訊

十年之約！男子調職淚別橘貓「用鼻尖輕觸手腕回應」 至今還在老地方等待

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

邱澤婚禮誓詞太催淚！大咖女星「失控爆哭」妝全花掉 陶晶瑩、林心如看傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

器官移植來源不足、倫理議題惹議 陳培哲建議導入基因編輯豬隻器官

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中研院院士陳培哲。本報資料照片
中研院院士陳培哲。本報資料照片

器病主中心昨天宣布，將修訂無心跳器捐指引，避免倫理爭議。近年器官捐贈議題討論，多停留在器官來源不足、倫理陷入爭議等。中研院士陳培哲說，國外已有基因編輯豬隻器官，可異體移植腎臟、肝臟、心臟等供病人使用，若國內生技業者可引進這類第一代基因編輯豬隻，並與學研界合作延長器官使用時間，可解決器官不足、倫理疑慮等議題，並讓等待移植的病人「看見曙光」。

國內外均面臨器官來源供不應求，移植等待時間長的困境。陳培哲說，近年基因技術蓬勃發展，過去難以達成的「異體器官移植」，已有美國、中國生技業者，對豬隻進行基因編輯，去除導致移植後排斥現象的基因，並加入部分人體基因強化保護，共編輯60至70個基因後，嘗試移植，初期移植至狒狒，後續在移植至腦死病人身上，最新消息是已可移植於一般病人身上。

陳培哲說，美國食藥局（FDA）近期核准豬隻腎臟移植，可執行第一期臨床試驗，去年至今美國哈佛大學麻省總醫院已執行至少3例移植，其中1名病患移植時間維持長達9個月，才因排斥問題而摘下器官，期間這位病人還到美國棒球大聯盟紅襪隊主場開球，腎臟衰竭病人過去多需要洗腎，難以自由活動，能站上球場投球，代表病人生活品質獲得改善。

已知國際案例中，豬隻移植器官可用時間僅6個月至1年。陳培哲建議，可由生技業者引進目前的「第一代」基因編輯豬隻，雖然可用時間還不夠長，但可先供等待器捐中的病人暫時使用，作為「橋接」作用，有合適的人體器官移植時，再行移植；另，可同步與學研界合作，設法透過更精確的基因編輯，減少排斥現象，延長豬隻器官可用時間，做出第二、第三代基因編輯豬。

我國洗腎者眾多，等待腎臟移植人數逾8千人。陳培哲說，市場規模足夠，代表基因編輯豬腎移植，在台灣有發展潛力，以移植一顆基因編輯豬隻腎臟1百萬元計算，市場規模達8百億元，且若研發成功，抗排斥能力強的豬隻器官，還能進軍國際市場，若國內業者真能引進，可同時解決目前器官移植不足、倫理有所疑慮的問題，提升移植需求病人生活品質，「很值得嘗試。」

器官捐贈 基因 豬腎

延伸閱讀

屏東市查獲違規廚餘養豬 重罰80萬、禁止上市並取消補助

台64觀音山隧道遭2隻黑豬闖入 警急封閉隧道圍捕豬仔

台中爆豬瘟又流入毒蛋…綠議員批怠惰 盧秀燕：我不委屈、概括承受

文化遺產級基因！車銀優「天菜花美男→平頭硬漢」太平洋寬肩撐滿畫面有夠犯規

相關新聞

蹭淡江大橋中央吃新北豆腐？公路局：協力辦理通車前各項體驗活動

交通部公路局表示，淡江大橋為重大國家建設，工程規模大、系統複雜，是國門級地標，也深受民眾期待。因此規畫於工程驗收缺失改善...

怡仁禾馨突收場 缺麻醉師加低生產率…蘇怡寧：我看不到未來

桃園怡仁禾馨婦幼中心預計12月20要暫停接生醫療，其他產科、婦科、兒科門診仍繼續服務。禾馨醫療創辦人醫師蘇怡寧在網路平台...

55年最大規模！空巴要求6千架A320客機緊急維修 國籍航空影響一次看

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的調整事件，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即修正6000架廣泛...

獨／桃園機場北登機廊廳時程明朗 拚12月1日開放 首批旅客早上可登機

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃機公司證實，目前已成立...

台鐵施工平溪線停駛 今起試辦「鐵道合法放天燈」

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐...

器官移植來源不足、倫理議題惹議 陳培哲建議導入基因編輯豬隻器官

器病主中心昨天宣布，將修訂無心跳器捐指引，避免倫理爭議。近年器官捐贈議題討論，多停留在器官來源不足、倫理陷入爭議等。中研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。