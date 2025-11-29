器官移植來源不足、倫理議題惹議 陳培哲建議導入基因編輯豬隻器官

器病主中心昨天宣布，將修訂無心跳器捐指引，避免倫理爭議。近年器官捐贈議題討論，多停留在器官來源不足、倫理陷入爭議等。中研院士陳培哲說，國外已有基因編輯豬隻器官，可異體移植腎臟、肝臟、心臟等供病人使用，若國內生技業者可引進這類第一代基因編輯豬隻，並與學研界合作延長器官使用時間，可解決器官不足、倫理疑慮等議題，並讓等待移植的病人「看見曙光」。

國內外均面臨器官來源供不應求，移植等待時間長的困境。陳培哲說，近年基因技術蓬勃發展，過去難以達成的「異體器官移植」，已有美國、中國生技業者，對豬隻進行基因編輯，去除導致移植後排斥現象的基因，並加入部分人體基因強化保護，共編輯60至70個基因後，嘗試移植，初期移植至狒狒，後續在移植至腦死病人身上，最新消息是已可移植於一般病人身上。

陳培哲說，美國食藥局（FDA）近期核准豬隻腎臟移植，可執行第一期臨床試驗，去年至今美國哈佛大學麻省總醫院已執行至少3例移植，其中1名病患移植時間維持長達9個月，才因排斥問題而摘下器官，期間這位病人還到美國棒球大聯盟紅襪隊主場開球，腎臟衰竭病人過去多需要洗腎，難以自由活動，能站上球場投球，代表病人生活品質獲得改善。

已知國際案例中，豬隻移植器官可用時間僅6個月至1年。陳培哲建議，可由生技業者引進目前的「第一代」基因編輯豬隻，雖然可用時間還不夠長，但可先供等待器捐中的病人暫時使用，作為「橋接」作用，有合適的人體器官移植時，再行移植；另，可同步與學研界合作，設法透過更精確的基因編輯，減少排斥現象，延長豬隻器官可用時間，做出第二、第三代基因編輯豬。

我國洗腎者眾多，等待腎臟移植人數逾8千人。陳培哲說，市場規模足夠，代表基因編輯豬腎移植，在台灣有發展潛力，以移植一顆基因編輯豬隻腎臟1百萬元計算，市場規模達8百億元，且若研發成功，抗排斥能力強的豬隻器官，還能進軍國際市場，若國內業者真能引進，可同時解決目前器官移植不足、倫理有所疑慮的問題，提升移植需求病人生活品質，「很值得嘗試。」