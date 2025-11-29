無咳嗽也會得 外籍移工頸部腫塊確診肺外結核

南投一名37歲外籍移工右頸出現無痛腫塊超過四周，以為只是淋巴發炎，服用抗生素卻無改善，轉診後遭確診為頸部淋巴結核。南投醫院指出，淋巴結核屬肺外結核，好發於頸部，容易被忽略，若淋巴結腫大久久不退，務必及早就醫釐清，避免延誤治療。

南投醫院表示，外籍移工阿力（化名）近日發現右側頸部出現一處無痛性腫塊，持續超過四周未消。起初在診所接受抗生素治療，症狀仍未改善，後轉診至衛福部南投醫院。經耳鼻喉科檢查與影像評估後，確診為「頸部淋巴結核」，目前已接受手術切除治療。

支援南投醫院的國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，患者沒有咳嗽、發燒等典型肺結核症狀，胸部X光也顯示正常。這類情況稱為肺外結核，結核病不只侵犯肺部，約有15%至25%的病例屬肺外結核，其中以淋巴結核最常見，佔三至四成，尤其好發於頸部淋巴結。

賴文森指出，頸部淋巴結核初期通常不痛，也不會出現呼吸道症狀，極易與淋巴結發炎混淆，若患者自行拖延或只接受抗生素治療，往往錯失及早診斷的時機。

南投醫院提醒，若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續二至四周以上，尤其是抗生素無效，或伴隨夜間盜汗、體重下降、食慾減退等全身症狀，都應立即尋求專業診斷。免疫力較弱或有結核接觸史者更是高風險族群。

賴文森也強調，確診肺外結核後仍需安排胸部X光與痰液檢查，以排除是否同時合併具傳染性的開放性肺結核。

他呼籲，單純肺外結核本身不具傳染力，民眾不需過度緊張，唯有在合併開放性肺結核時才可能傳染。

南投醫院表示，頸部腫塊是身體釋出的重要警訊，若腫塊久未消退，務必及早就醫釐清原因，把握治療黃金期，遠離疾病威脅。