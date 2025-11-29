空巴要求6千架A320客機緊急維修 民航局促國籍航空明早8時前完成檢修

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即召回6000架廣泛使用的A320系列客機進行修復。國籍航空包括華航、長榮、星宇、台虎都有使用A320系列客機。交通部民航局表示，已要求國籍航空立即檢查，明早8時前完成檢修。

民航局指出，於今天凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於明天上午8點適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。

經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中3分之1不受影響。民航局已要求業者，因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。