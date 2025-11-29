怡仁禾馨突收場 缺麻醉師加低生產率…蘇怡寧：我看不到未來

桃園怡仁禾馨婦幼中心預計12月20要暫停接生醫療，其他產科、婦科、兒科門診仍繼續服務。禾馨醫療創辦人醫師蘇怡寧在網路平台表示，與怡仁醫院合作碰到的問題，最重要的是整個大環境的持續動盪沒有任何改變，今年開始台灣的生產率又繼續下降，更找不到麻醉科醫師。

蘇怡寧表示，6月開始，他找不到麻醉科醫師願意來桃園怡仁禾馨，當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨。這違背了他的核心價值，重點是他看不到未來，無法履行對大家的承諾，無法繼續能夠在這樣的條件下提供高品質的醫療服務。他沒有辦法忍受，當媽咪提出「我需要無痛」，或是緊急需要開刀，他去要告訴產婦「很抱歉今天晚上麻醉科醫師在忙」。

他說努力了八年，但大環境的改變，「終於讓我有了不如歸去的感覺」。蘇怡寧強調，關於品質這件事情，他無法妥協而且「有我莫名的堅持」，或許看起來大部分的人不在乎，但他在乎，所以要跟南桃園說再見，美好的一仗已經打過，再美好的演奏也有謝幕的時候，有緣自會再相逢。

怡仁醫院與禾馨醫療為品牌合作關係，院方強調接生是暫停，目前還在評估接下來的方向，而且產科除了接生以外，其他的醫療門診與婦科、兒科都正常看診。

怡仁醫院昨天也在官網和fb公告：

八年來，近萬名小寶寶在這片山丘上誕生。

每一道洪亮的啼哭、每一張爸爸媽媽喜悅又悸動的笑容，都深深刻在我們的記憶裡。這座山丘見證了無數家庭的開始，也承載著我們與大家共同走過的美好時光。

年底，怡仁禾馨婦幼中心將離開大家的視線，準備整裝以嶄新面貌回到大家身邊。期間婦科、兒科門診及產檢服務不打烊，惟暫停「產科之接生服務 (含夜間)」，亦會協助轉介至桃園鄰近醫院，陪伴您安心迎接新生命。