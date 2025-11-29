怡仁禾馨突收場 缺麻醉師加低生產率…蘇怡寧：我看不到未來

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
怡仁醫院說明婦幼中心只是暫停接生，婦科、兒科、產科醫療門診正常服務。圖／怡仁醫院官網公告
桃園怡仁禾馨婦幼中心預計12月20要暫停接生醫療，其他產科、婦科、兒科門診仍繼續服務。禾馨醫療創辦人醫師蘇怡寧在網路平台表示，與怡仁醫院合作碰到的問題，最重要的是整個大環境的持續動盪沒有任何改變，今年開始台灣的生產率又繼續下降，更找不到麻醉科醫師。

蘇怡寧表示，6月開始，他找不到麻醉科醫師願意來桃園怡仁禾馨，當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨。這違背了他的核心價值，重點是他看不到未來，無法履行對大家的承諾，無法繼續能夠在這樣的條件下提供高品質的醫療服務。他沒有辦法忍受，當媽咪提出「我需要無痛」，或是緊急需要開刀，他去要告訴產婦「很抱歉今天晚上麻醉科醫師在忙」。

他說努力了八年，但大環境的改變，「終於讓我有了不如歸去的感覺」。蘇怡寧強調，關於品質這件事情，他無法妥協而且「有我莫名的堅持」，或許看起來大部分的人不在乎，但他在乎，所以要跟南桃園說再見，美好的一仗已經打過，再美好的演奏也有謝幕的時候，有緣自會再相逢。

怡仁醫院與禾馨醫療為品牌合作關係，院方強調接生是暫停，目前還在評估接下來的方向，而且產科除了接生以外，其他的醫療門診與婦科、兒科都正常看診。

怡仁醫院昨天也在官網和fb公告：

八年來，近萬名小寶寶在這片山丘上誕生。

每一道洪亮的啼哭、每一張爸爸媽媽喜悅又悸動的笑容，都深深刻在我們的記憶裡。這座山丘見證了無數家庭的開始，也承載著我們與大家共同走過的美好時光。

年底，怡仁禾馨婦幼中心將離開大家的視線，準備整裝以嶄新面貌回到大家身邊。期間婦科、兒科門診及產檢服務不打烊，惟暫停「產科之接生服務 (含夜間)」，亦會協助轉介至桃園鄰近醫院，陪伴您安心迎接新生命。

未來，我們也承諾會在既有合作基礎所建立的軟硬體設施及服務上持續做精進，繼續提供最高品質的婦幼醫療給所有南桃園跟桃竹苗的媽媽們，未來更將與新的園區結合導入更多創新的婦女醫療，請大家繼續支持也拭目以待！我們期待再一次看見您們幸福的眼神。

禾馨醫療創辦人醫師蘇怡寧在網路平台說明怡仁禾馨婦幼中心不再接生的原因。圖／蘇怡寧Threads
醫師 桃園 接生 蘇怡寧

