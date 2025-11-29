快訊

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

邱澤婚禮誓詞太催淚！大咖女星「失控爆哭」妝全花掉 陶晶瑩、林心如看傻眼

荷包失血！同集團饗食天堂、饗饗、旭集「吃到飽」五品牌全面喊漲

南橫埡口至向陽12月1日全線通行 每週有3日管制

中央社／ 台東縣29日電
封閉4個多月的南橫公路埡口至向陽路段，因陸續完成局部災後修復，12月1日起開放通行，但尚有部分工程，每週二至週四管制。（公路局關山工務段提供）中央社
封閉4個多月的南橫公路埡口至向陽路段，因陸續完成局部災後修復，12月1日起開放通行，但尚有部分工程，每週二至週四管制。（公路局關山工務段提供）中央社

封閉4個多月的南橫公路埡口至向陽路段，因陸續完成局部災後修復，12月1日起開放通行，但尚有部分工程，每週二至週四管制。

公路局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，因7月初的颱風丹娜絲及後續的薇帕、0728豪雨、楊柳及樺加沙等颱風重創南橫公路，埡口至向陽路段辦理災修工程，道路封閉施工管制。

林進芳表示，經過4個多月的修復局部工程完成，埡口至向陽（台20臨105線37k~44k），將於12月1日上午7時開放通行。但尚有工程，每週星期二至星期四管制道路禁止通行；星期五至星期一開放通行，開放通行時間為每日上午7時至下午2時，且下午5時前必需離開管制路段，後續將評估工程進度及安全可靠度再做滾動式檢討開放時間。

林進芳提醒用路人，行經台20線南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播，了解路況。

南橫 向陽

延伸閱讀

蹭淡江大橋中央吃新北豆腐？公路局：協力辦理通車前各項體驗活動

淡江大橋明年五月通車 公路局規劃五大體驗活動

香港查宏福苑維修貪污 今再拘捕八人累計破兩位數

機車下雨常摔 汐止議員要求台鍊橋閘門軌道加強防滑

相關新聞

蹭淡江大橋中央吃新北豆腐？公路局：協力辦理通車前各項體驗活動

交通部公路局表示，淡江大橋為重大國家建設，工程規模大、系統複雜，是國門級地標，也深受民眾期待。因此規畫於工程驗收缺失改善...

怡仁禾馨突收場 缺麻醉師加低生產率…蘇怡寧：我看不到未來

桃園怡仁禾馨婦幼中心預計12月20要暫停接生醫療，其他產科、婦科、兒科門診仍繼續服務。禾馨醫療創辦人醫師蘇怡寧在網路平台...

55年最大規模！空巴要求6千架A320客機緊急維修 國籍航空影響一次看

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的調整事件，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即修正6000架廣泛...

獨／桃園機場北登機廊廳時程明朗 拚12月1日開放 首批旅客早上可登機

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃機公司證實，目前已成立...

台鐵施工平溪線停駛 今起試辦「鐵道合法放天燈」

上月底強降雨台鐵平溪線邊坡崩落，全線停駛至明年1月30日，台鐵在平溪線停駛期間，今天起特定時段，試辦開放十分、平溪、菁桐...

器官移植來源不足、倫理議題惹議 陳培哲建議導入基因編輯豬隻器官

器病主中心昨天宣布，將修訂無心跳器捐指引，避免倫理爭議。近年器官捐贈議題討論，多停留在器官來源不足、倫理陷入爭議等。中研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。