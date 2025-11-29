把握好天氣！下周二晚起轉濕冷 北部、宜蘭白天高溫掉到1字頭

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天各地相對是晴朗穩定天氣，周末到下周二白天環境偏東風，且東北季風偏弱的狀況，各地高溫24度以上，比較溫暖舒適，早晚偏涼，日夜溫差大。聯合報系資料照片

今天各地相對是晴朗穩定天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁今天表示，明天開始會有一些變化，隨著環境水氣偏多，各地雲量增加，降雨區域逐步擴大。下次天氣變化預計下周二晚上開始，隨著東北季風增強，各地溫度將會下降，迎風面降雨有些增多的趨勢。

目前天氣，鄭傑仁表示，台灣附近雲量偏少，西半部、東北部的宜蘭、基隆一帶，為晴到多雲天氣。不過，恆春半島雲量稍微增多，整天有些局部短暫雨的機會。

鄭傑仁表示，南海的天琴颱風預計未來會緩慢偏西，在南沙島海面上活動。對台灣天氣沒有直接影響，不過，隨著它的中層水氣明後天逐漸移動到台灣附近，屆時雲量增加，降雨區域也會變多。

今天清晨由於有些輻射冷卻作用，竹苗有些地區輻射冷卻比較明顯，鄭傑仁表示，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西的10.5度，金門的金沙低溫也只有11.3度。不過，白天各地溫度回升較為明顯。

今天天氣，雲量偏少、水氣不多，各地晴朗穩定，或是多雲到晴甚至偏晴朗的天氣。鄭傑仁表示，西半部白天高溫可以來到26至27度，東半部高溫24至26度之間，整體來說各地白天感受上溫暖而舒適。只有恆春半島由於南邊水氣北移，加上環境低層偏東風，所以有局部降雨機會。

未來降雨趨勢，鄭傑仁表示，今天東北季風減弱，各地晴到多雲，只有恆春半島有局部降雨機會。明天隨著中層水氣逐漸從南海移動到台灣附近，由於水氣稍微增加，中部以北地區和南部山區，以及迎風面的基隆北海岸、東半部地區，還有恆春半島有些局部短暫雨的天氣。這樣的天氣型態預計維持到下周一白天。

鄭傑仁表示，下周一晚上起至下周二白天，北上的水氣有稍微減少趨勢，所以降雨區域以中部以北的山區為主，不過，迎風面的基隆北海岸、東半部地區，還有恆春半島有些局部降雨機會。

下一次天氣更明顯變化，鄭傑仁表示，預計下周二晚上起，北邊的東北季風增加並且南下，下周二至下周五迎風面的降雨增加，包含北部、東半部地區、恆春半島有些局部降雨機會，中部山區有些零星降雨，天氣變化要多加注意。

溫度趨勢，鄭傑仁表示，周末到下周二白天，環境偏東風，且東北季風偏弱的狀況，各地高溫24度以上，比較溫暖舒適，早晚偏涼，日夜溫差大。下周二晚上起，隨著東北季風增強，且影響到下周四，北部、宜蘭整體來說低溫和高溫都下降，高溫24至25度之間。到了下周三、下周四，白天高溫可能不到20度左右，清晨低溫可能降到16、17度左右。

鄭傑仁表示，中南部地區下周一開始，南部高溫變化不大，中部高溫稍微下降，下周三至下周五清晨氣溫偏低。下周五東北季風逐漸減弱趨勢，各地白天氣溫回升。

東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今天上午至下午蘭嶼、新竹縣、屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

高溫 東北季風

