影／第三屆桃機盃魔術方塊大賽登場 7國180選手同場競技
第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今天在桃園國際機場第二航廈登場，今年共有來自七個國家共180名魔術方塊選手參與競賽，規模再創新高。曾於 2025 年 WCA 世界魔術方塊錦標賽奪下 5×5 世界季軍的台灣選手王楷文，也重返桃機盃舞台，力拚個人第三度奪冠。
本屆賽事由義美吉盛公司與全國魔術方塊教育協會（NCEA）共同主辦，報名開放即秒殺。NCEA 理事長何俊輝指出，桃機盃自 2023 年創辦以來，參賽規模逐年成長，從第一屆 150 人、第二屆 170 人增加至今年的 180 人滿額參賽，活動魅力持續攀升。
賽事納入 2×2、3×3、4×4、5×5、金字塔（Pyraminx）、斜轉（Skewb）及 Square-1 等七項 WCA 認證項目，選手來自台灣、美國、日本、韓國、澳洲、新加坡及香港等地，國際高手齊聚一堂，在桃園機場公共空間展開高水準對決。
除王楷文外，多位台灣青少年名將也一同參賽，包括U12冠軍何權宸、U10冠軍李悟與U8冠軍李悅，各自挑戰分組連霸。
義美吉盛公司總經理詹成吉表示，桃機盃不僅是國際級競技舞台，更是一項兼具公益與教育意義的活動，希望透過魔術方塊競賽，讓孩子在專注力、邏輯力、自信心等面向獲得成長，同時與社會建立連結。他強調，主辦單位將持續陪伴青少年探索興趣、發揮才能。
本屆賽事亦獲多家桃園在地企業與航空相關產業的大力支持，包括知名美式餐飲品牌、長榮航空、星宇航空、昇恆昌免稅店、采盟免稅店及國際機場產業發展協會等，展現跨產業合作推動文化教育活動的共同願景。
主辦單位表示，未來將致力將桃機盃打造為桃園國際機場的年度常態文化活動，持續深化教育推廣、公益協作與國際交流，讓桃園機場不只是國家門戶，更成為培養青年潛能的國際舞台。
