55年最大規模！空巴要求6千架A320客機緊急維修 國籍航空影響一次看

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即召回6000架廣泛使用的A320系列客機進行修復。圖／空中巴士提供
歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的調整事件，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即修正6000架廣泛使用的A320系列客機。國籍航空包括華航、長榮、星宇、台虎都有使用A320系列客機，對於飛機製造公司的此項緊急技術通告，也分別說明影響狀況。

空巴表示，近期一架A320系列客機的事件顯示，太陽耀斑可能干擾飛控運作所需的關鍵資料。業界人士指出，引發這次意外修復的事故，涉及10月30日一班從墨西哥坎昆飛往美國紐華克的捷藍航空航班。該班機當時因飛控異常及一次突然的非指令性高度下降而急遽下墜，造成多名乘客受傷，並在佛州坦帕緊急降落，促使美國聯邦航空總署（FAA）展開調查。捷藍航空與FAA均未回應此事。歐盟航空安全總署（EASA）28日晚間已發布緊急指令，要求強制修復。

空巴發布召回令時，全球約3000架A320系列正在空中飛行，影響範圍涵蓋全球逾半數機隊。據航空公司業內人士指出，這項修復主要牽涉將軟體恢復到較早坂本，程序並不複雜，但每架航機軟體更新約需耗時2小時，勢必影響原本的航機調度安排。

華航表示，持續關注原廠指令，目前航班運作不受影響，部份航機也將配合相關軟體更新，以提供旅客安心舒適的旅程。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

星宇航空表示，經確認星宇航機未受影響，航機調度目前正常。據了解，星宇的A320系列客機軟體目前都尚未更新到最新版本。

台灣虎航表示，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及。台灣虎航將旅客及飛航安全列為第一優先，向來根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期亦將有航班調整因應。台灣虎航也將同步通知受影響的旅客，感謝旅客的理解與耐心，並將持續更新最新情況。

長榮航空表示，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響。

台灣虎航 空中巴士 華航 星宇航空

