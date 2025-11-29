空巴55年最大召回事件 虎航啟動更新恐調整航班

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，虎航班機也受到影響。圖／報系資料照
歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，虎航班機也受到影響。圖／報系資料照

歐洲空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一，向超過350家營運商發布技術通告，下令立即召回6000架廣泛使用的A320系列客機進行修復。國籍航空虎航也受到影響，虎航表示依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體問題皆受影響，台灣虎航也受到波及，台灣虎航將旅客及飛航安全列為第一優先，根據空中巴士的適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統之更新，後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期亦將有航班調整因應。

路透報導，全球共有約11300架A320系列客機在服役，其中6440架為1987年首飛的核心機型A320。就在召回令下達前數週，A320才剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型。

空巴發布召回令時，全球約3000架A320系列正在空中飛行，影響範圍涵蓋全球逾半數機隊。根據路透取得的航空公司通告，這項修復主要牽涉將軟體恢復到較早版本，程序並不複雜，但航空公司需先將飛機調往維修點，且必須在重新排飛前完成。

空中巴士 台灣虎航

